En la noche del jueves se llevo adelante la Primera Sesión Ordinaria en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D), donde entre otras cosas, se trató la constitución de las comisiones y sus autoridades.

El concejal, Ángel Ramirez, en contacto con “La Mañana de Noticias”, habló sobre esto y la decisión de la concejal Stella Maris Baran de abandonar el oficialismo para sumarse al bloque de la oposición.

El bloque de ECO+CAMBIEMOS sumó a la concejal Stella Maris Baran, actual vicepresidente 1° del H.C.D, quien habría ingresado al cuerpo a través del oficialismo, donde permaneció hasta la renovación de autoridades, acto realizado el viernes 20 de febrero, donde resultó electa en el nuevo cargo.

“Es una decisión que tomó la Dra. Baran, a mi no me toma por sorpresa, ya lo entendí al momento en que se eligieron las autoridades y la forma en la que se hizo. Hasta el día de ayer ella mantenía las ideas con muchos de nosotros y la lista que proponíamos, ella hizo algunas modificaciones, pero estuvimos de acuerdo “, comentaba el concejal Ramirez.

“Así es el juego de la democracia. Esta situación me molesta mucho menos que la de la sesión anterior porque prefiero perder una votación teniendo de frente a la gente, viendo como votan y no a escondidas como la sesión anterior donde se eligieron las nuevas autoridades aunque muchos no estuviéramos presente”.

En la sesión del recinto quedó en evidencia que el oficialismo ya no cuenta con el poder dentro del cuerpo legislativo local. Como estuvo previsto en el Orden del Di, se eligió a cada integrante y presidente de las distintas comisiones de trabajo.

“Creo que hay que hacer un autocritica para ver que se hizo mal para que haya pasado esto. Si la oposición tiene el rol de control en el Concejo y en las plantas públicas hoy tienen la posibilidad de ver que las cuentas están claras. Estamos tranquilos en ese sentido” expresó.

Actualmente, el concejal Ramirez forma parte de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, donde uno de los trabajos con más demanda es el tratamiento de la basura y mantenimiento de espacios públicos. “Voy a trabajar mucho y donde me toque” dijo al respecto, y continuó “creo que no se sintió valorada lo suficiente dentro del oficialismo en los últimos años, y puede ser que en eso tenga razón. La decisión que se tomo la respeto, hay que tener autocritica para ver el porqué dos concejales que estaban en el bloque ahora ya no forman parte” refirió a la Dra. Baran y al concejal Juan Lotero.