Entrevistamos al Concejal Ángel Ramírez, sobre la creación de la dirección de carnaval municipal.

– Ángel, ¿Es verdad que el proyecto fue aprobado por unanimidad por todo el cuerpo legislativo para la creación de la dirección de carnaval municipal?

– Las direcciones que no están en la carta orgánica no la puede crear el Concejo por iniciativa del Concejo. O sea, para que se cree una dirección del ejecutivo que no esté previsto en la carta orgánica, el proyecto debe venir del ejecutivo, lo que viene del Concejo es un proyecto para la dirección de carnaval.

En lugar de ordenanza, se convirtió en resolución y se le pide al ejecutivo que analice la factibilidad de crear la comisión de carnaval. El ejecutivo decidirá si se crea la secretaría o dirección de carnaval.

– Usted como concejal, ¿Le parece importante?

Eso tendría que decidirlo el ejecutivo, tendría que analizarlo.

Yo no presente el proyecto, pero todos tenemos derecho a tener visiones distintas. A mí no me parece que sea necesario en este contexto, me parece que si hay un área específica como la de turismo, que debía trabajar eso o algún departamento en el ámbito de turismo que coordine ese trabajo o la misma comisión de carnaval.

– Sí vamos a empezar a crear direcciones, creamos la dirección de pesca y así.

– La creación de direcciones tiene que ser proyecto del ejecutivo, aparte tiene un presupuesto que requiere un director, y se incrementa la estructura administrativa.

– Cuando es una dirección que sea necesaria, que sí va a cambiar algo en la ciudad, pero una dirección de carnaval.

– El área específica son cultura por un lado y turismo por el otro y después las comisiones temporarias, que tiene que ver con el trabajo específico para la organización y comisiones. De todas maneras, no existe un proyecto de creación de dirección, lo que hay es que se propuso un proyecto que pide al ejecutivo, que analice la posibilidad o factibilidad de la creación. Si el ejecutivo cree que es pertinente, mandará un proyecto.