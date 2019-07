Ángel Mauri: «Que solucionen o que dejen, el Club Santa Rita está pasando por uno de sus peores momentos institucional”

«Que solucionen o que dejen» Fue una de las declaraciones de Ángel Mauri para la comisión del club Santa Rita.

En la tarde de hoy recibimos el llamado de uno de los hombres más ganadores en la historia del club. Molesto con lo que está pasando nos dijo lo que siente en este momento siendo el actual ayudante técnico de la dupla Lucas y Gustavo Frutos.

«Buenas tardes. Te voy a comentar algo. Yo hace 42 años que estoy en el club como técnico, nací y me crié en Santa Rita, fui jugador también. Algunos campeonatos hemos ganado, otros hemos perdido, pero el deporte es así, últimamente venimos sufriendo un tremendo problema con la comisión directiva que no están como corresponde, si la liga o quien tiene que mandar con la liga reclaman tienen razón”.

¿Qué situación atraviesan?

“Te digo la verdad nosotros estábamos bien hasta la época de Diego Carlos Ruiz, anteriormente estaba Don Titi Martínez, después vino Hugo Benítez y se hizo cargo de Santa Rita, todo correcto. Luego, Hugo Benítez ya fue pasando de manos sin hacer asamblea y terminó con la actual presidente, yo no tengo nada en contra de ella, pero yo soy de Santa Rita y en este momento estamos pasando mal porque no presentan los papeles que corresponden«.

Respecto a los demás clubes.

«El club que protesta tiene razón porque la liga tiene que hacerle entender a todos que debe hacer su balance como corresponde, yo no tengo nada que perder ni ganar. Lo que gane ya ganaron los jugadores. No gane yo, hoy me duele por cómo se entrenan los muchachos y por los muchachos Frutos que vinieron y se encuentran con este problema tremendo».

Las consecuencias.

«Los muchachos con preparador físico con todo estamos bien, pero podemos llegar a quedar afuera saliendo primeros. En el noveno lugar porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Nosotros ni los jugadores tenemos que hacer esas cosas, lo que les digo es para que entienda la gente de Santa Rita que pueden hacer algo».

¿Qué siente que está pasando?

«Después de 40 años venir a tirar todo por la borda, hace rato estamos afuera del básquet y ahora del futbol es lo máximo que puede ocurrir. Estoy dolido mi padrino me hizo de Santa Rita ganamos perdimos pero nunca tuvimos este problema, ahora todo el pueblo nos apunta. No culpo a nadie pero donde vino el problema desde el momento que dejó Diego Ruiz y de ahí para acá estamos en la situación que estamos«.

El grupo de jugadores.

«Se mantiene unido dentro de todo sabiendo la situación nuestra, no vamos a bajar los brazos pero estamos a la deriva. Estamos mal, nadie nos apoya en el sentido que tienen que estar los papeles como corresponde no somos futbol de barrio. Santa Rita es uno de los más grandes en los últimos 50 años, estamos primeros pero de cuenta que estamos novenos si no ponemos en regla las cosas».

¿Cómo trabajan?

«Tenemos que luchar con la presidente, yo pienso que si yo no puedo tengo que llamar a otra persona y dejo que agarre otro, pero no hacerme dueño y que nos ocurra lo que nunca ocurrió. Si otros clubes están en regla y vos no, yo estoy con ellos».

Al público Santo deja este mensaje.

«Mi club no se pone en regla como debe ser, a la gente que pueda, que tiene poder, estudios, potencia que ayuden. Estaba «Chacho» Torrent y abandonó el barco. Lo dejo ahí y se fue. El tuvo que acomodar las cosas y dejar, no culpo a nadie pero es un ejemplo como lo dejó”.

Su temor.

«Se va a desarmar el grupo, yo por empezar, es el último año. A nosotros nos hacen falta otras cosas, no es jugar un campeonato y porque ganaste o perdiste ya no te dan artículo. No puede ser que equipos que tengan 0 puntos clasifiquen delante nuestro porque no presentamos los papeles, la gente nuestra no se mueve quiero que solucionen o dejen».

Esta entrevista fue brindada a TN Esquina por colegas “Mundo Deportivo”.