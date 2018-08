Andrés Mattern resultó el ganador del Certamen de la Tribuna de Guido que se emite por canal 13. En contacto con TN Esquina dijo: “Estoy muy conmovido porque es la primera vez que gano un certamen de televisión, si bien me he presentado en otros programas y no me esperaba ganar. Se dio que pude ganar y fue realmente una bendición”.

“Estar en programa como el de canal 13, yo disfruto cada momento. Compartir con los compañeros, más allá de que compitamos somos todos compañeros. En el canal nos atienden muy bien. Haber ganado fue algo que nunca pasó. Nunca gané nada. Es una puerta muy grande para mi carrera. Yo pensé que ganaba una chica. Yo ya estaba con que había participado y luego escucho mi nombre. Me emocioné un montón”.