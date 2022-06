En el programa “La Mañana de Noticias” entrevisto a la Dra. Analía Bravo, quien nos informó sobre el fallo favorable de la Corte Suprema de la Nación a un empleado municipal esquinense.

– Dra. Bravo, queríamos hablar con usted respecto a lo que, ayer por la tarde nos habíamos informado, sobre el fallo de la Corte Suprema de la Nación respecto a este empleado municipal de la ciudad de Esquina.

– Todo el equipo del estudio ha trabajado en esta causa, que tiene una significación en muchos sentidos. Seguramente el Dr. Gallardo va a coincidir, que no todos los expedientes que llegan a la Corte tienen acogida favorable, así que para nosotros como abogados, es un logro muy importante y también muy significante, por la materia y por el reconocimiento.

Llevamos once años de trámites judiciales, hemos recorrido todas las instancias y finalmente, logramos que la Corte Suprema reconociera los derechos de nuestro cliente.

Es importante para todos los que ejercemos el derecho, que una causa que se originó acá en la ciudad de Esquina, tenga este final, porque no todas las causas finalizan de esta manera.

– Nos gustaría que nos pueda aclarar algunos conceptos, que para nosotros son importantes.

– El expediente se inició en el año 2011. El señor Sánchez había trabajado como quincenal para el municipio, durante diez años y bueno, en una situación completamente precaria. No se le extendían recibos, todos sabemos cómo es esa modalidad de los quincenales, que cobran por planilla. Se coloca en situación de despido, se configuró el despido y avanzamos con el juicio.

En primera instancia en el año 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo de Goya, rechazó la demanda porque calificó la relación como “trabajo eventual”, a pesar de que las tareas que él cumplía eran propias de los servicios que presta el Municipio, porque él se desempeñaba como recolector de residuos, cortador de pasto, colocaba adoquines en la calle y nosotros pudimos acreditar la prestación de servicios por el lapso de diez años.

Inclusive la Municipalidad, al contestar una de las cartas documentos, había reconocido la relación laboral, pero había dicho que era de tipo eventual. En primera instancia nos rechazan la demanda, apelamos, vamos al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Corrientes y ahí, la Cámara acoge favorablemente nuestra apelación y hace a lugar a la demanda. Ahí la Cámara habla de que estamos en presencia de una “contratación fraudulenta” por parte del Municipio, porque evidentemente no cumplía la relación de empleo con las obligaciones del empleador.

Entonces, el Municipio plantea un recurso extraordinario. Vamos al Tribunal Superior de Justicia de Corrientes y a pesar de que en algunos párrafos reconoce que estamos en presencia de una “relación en negro”, como lo calificaron ellos, revoca la sentencia de Cámara y rechaza la demanda.

Entonces planteamos recursos extraordinarios federales, el tribunal superior nos rechaza por una cuestión de formalidad, por el tamaño de la hoja del papel, por más que parezca insólito y nos vamos a la Corte Suprema en 2018 mediante una queja.

Esperamos seis años el fallo de la Corte, por eso es muy significativo.

– ¿Usted coincide en que es un criterio que en la Corte se está utilizando muy a menudo, de recomendar al Tribunal Superior de la Provincia que tenga el acogimiento que debe tener?

– Claro, ahora la Corte le ordenó al Tribunal Superior de Justicia que dicte una nueva sentencia, con las pautas que le da la propia Corte. Por lo que nosotros entendemos, que el Superior Tribunal confirme el fallo de la Cámara, que había hecho a lugar a la demanda.

Es una cuestión de competencia, porque es la Corte Federal y esto es una cuestión provincial, o sea que tiene que resolver en este caso, el Superior Tribunal y dictar una nueva sentencia.

– ¿El señor Sánchez sigue trabajando dentro de Municipio?

– No, no trabajó más para el Municipio. El reclamo nace porque llevaba once años trabajando en una situación precaria y planteó un reclamo formal para que se regularizara su situación laboral y el Municipio rechazó el reclamo, diciendo que no correspondía, porque en un trabajador eventual. Entonces el señor Sánchez se colocó en situación de despido, lo que sería un despido indirecto en el ámbito privado y ahí nos a habilitó ir con el reclamo judicial.

– ¿Esto tendría que ser una indemnización de parte del Municipio, reincorporarse en el trabajo o llevarlo y tenerlo como empleado de planta permanente del Municipio?

– Si el Superior Tribunal confirma la sentencia de Cámara, el Municipio deberá tener que hacer frente a una indemnización laboral, porque en su momento la Cámara había condenado al Municipio a abonar las indemnizaciones, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo.

– ¿Usted cree de que esto abriría algunas otras causas o reclamos por cuestiones similares?

– Sin dudas este fallo va a permitir abrir la puerta a muchos reclamos en el mismo sentido, porque creo que hay mucha gente en la misma situación que el señor Sánchez, no sólo en Esquina, sino en toda la provincia y creería que en todo el país.

Son modalidades a la que recurre la administración pública para evadir sus obligaciones como empleador. El estado le impone a los empleadores municipales un montón de cargas y obligaciones, que cuando la administración pública es empleadora, no las cumple. Entonces tenemos un montón de gente trabajando en situación sumamente precaria, que no acceden a los beneficios sociales, que no acceden a aportes jubilatorios, a una cobertura de riesgo del trabajo y son muchos.

Esto crea un precedente sin duda y viene a cambiar un criterio que venía aplicando nuestro Superior Tribunal de Justicia, que rechazaba todos los reclamos similares a este.