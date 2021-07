Este 29 de agosto se llevarán a cabo las elecciones provinciales y Pueblo Libertador también elegirá autoridades municipales.

En comunicación telefónica, Ana María Ruggeri, candidata a vice dentro de “Vamos Libertador”, habló para contar sobre cómo avanzan desde el espacio que prepara el gran lanzamiento de campaña y presentación.

“Estamos trabajando muy bien, en esta semana nos estamos enfocando en lo que va a ser la gran caravana del frente y así en cada semana, nos enfocamos en distintos temas que nos conducen al 29 de agosto. La verdad es que estamos teniendo una gran convocatoria, la gente se suma cada vez más a esta nueva propuesta que trae un cambio. Estoy convencida de que vamos a ser gobierno”.

“La caravana es el 1 de agosto a partir de las 14:00 en el ingreso de la avenida. Va a ser una caravana de productores, ganaderos, agrícolas y ladrilleros, pero también toda la gente que quiera un cambio por Libertador”, indicó la candidata.

Asimismo, Ruggeri comentó sobre los proyectos que tienen para el pueblo.

“Nosotros pretendemos educación, enfocarnos en los chicos y jóvenes para que tengan un futuro. Como se sabe, muchos de los jóvenes van hasta Esquina para cursar una carrera terciaria o cursos de salida laboral y eso cuesta mucho, es lo que está faltando en Libertador para ofrecer como así también trabajo. Como trabajadora de la educación, creo más en ganar dinero por medio del trabajo y no con subsidios que no alcanzan. Desde hace tiempo vengo participando en el partido, pero ahora decidí acompañar a Humberto Osorio por mucha cosas que están haciendo falta para que Libertador crezca”, y continuó “Todo lo que se está consiguiendo hasta ahora por la actual gestión, proviene del gobierno provincial pero lo que se recauda a nivel municipal no se ve en obras. El presupuesto municipal no se para donde se desvía. Hay mucho en donde se puede usar ese dinero. Creemos que esos ingresos municipales se están volcando en cosas privadas”.

Por último, Ruggeri expresó “En nuestro frente ‘Vamos Libertador’ es impresionante la convocatoria de los jóvenes. El candidato Humberto tiene mucha llegada a ellos, es profesor, trabaja en distintas escuelas y eso hace que el cariño hoy se esté respondiendo, esto es algo decisivo para las elecciones del 29. En cuanto a la caravana pasada, mucha gente trabajadora de la municipalidad se vieron obligados a salir para no ser sacados de su puesto de trabajo y esto no tiene que pasar en tiempos de democracia. A muchos los compran llevándoles cemento o arena, cosa que debían hacer durante el mandato y no ahora, despilfarrando el presupuesto. Me siento muy tranquila de haber tomado esta decisión junto a Humberto, no me arrepiento. Tenemos el acompañamiento de la mayoría de los partidos políticos”.-