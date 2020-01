Sr Director de TN esquina, ante la publicación de una carta difundida por ese prestigioso portal informativo, que motivara la consulta de numerosos amigos sobre mi autoría sobre la misma, debo aclarar, que mas allá de coincidir en algunas apreciaciones no soy el autor.

Por ello creo pertinente, expresar mi opinión ante tan delicado tema como fue el suceso de los jóvenes detenidos, el traslado del Comisario Carlos Quiroz y efectivos policiales presos, consecuencia de hechos que no debieran ocurrir en un Estado de Derecho.

Y digo consecuencia, (y sacando este caso en particular) porque nunca tuvimos la madurez de exponer los problemas y debatir las causas del profundo deterioro de nuestra convivencia social, fundado principalmente en la falta de respeto al semejante y del apego a la Ley.

No es de extrañar entonces que sucedan estos episodios, en un país cruzado por la intolerancia, la agresión, la mentira, la falsedad ideológica, la simulación, la falta de respeto a las autoridades y la Ley, agravado todo por dos visiones de sociedad expresadas por facciones radicalizadas que nos tienen atrapados a la inmensa mayoría de argentinos en el medio sin poder intervenir.

Una la que dice que esto se arregla con mano dura, que todo el rigor para el que infringe la Ley, no importan las formas ni el procedimiento, sino el objetivo de preservar el orden a cualquier precio.

Y la otra, la que va ganando la batalla cultural y logró imponer el relato zaffaroniano, que ve a las fuerzas de seguridad como resabio de la dictadura, que solo importan los derechos, que las obligaciones solo son para las democracias “liberales” y que la Constitución y la Ley están subordinadas a la voluntad del pueblo y lo que dice o desea el líder está por encima de todo.

Este es el escenario, que nos determina como un territorio ocupado, no como integrantes de una Nación, con objetivos claramente definidos, reglas claras, Instituciones fuertes, jueces y fiscales que hagan cumplir la Ley y no miren para otro lado cuando son sus amigos los involucrados.

Una Nación se construye desde la familia, ya lo decía Platón, allí se adquieren los primeros hábitos que moldean nuestra conducta y nuestro comportamiento, y se complementan con los saberes y aptitudes logrados en la educación formal. Aquí está la falla que queremos esconder con actitudes prepotentes cuando nuestros hijos tienen problemas, rápidamente miramos hacia afuera buscando culpables, deslindando las responsabilidades que nos cabe como guías y como ejemplos. Como padre nunca sentí la angustia o la aprensión de acudir al colegio o la policía por algún incidente. Quizás fue la fortuna o tal vez el resultado de mi responsabilidad . Lo que es indudable que en este contexto, cruzado por redes sociales, globalizado, sin referentes sociales que ratifiquen una conducta moral, sin ejemplos, sin guías, sin maestros a quienes escuchar, con la palabra devaluada y los valores menospreciados, todo en un combo de sustancias prohibidas que nadie quiere admitir, es muy difícil para los padres hacerse escuchar, porque el murmullo decadente de la sociedad es mucho más atractivo para los jóvenes.

Entonces vemos a diario por la TV como nuestras fuerzas de seguridad son escupidas, apedreadas, insultadas en las marchas, los piquetes, los estadios, sin ninguna consecuencia, esto no pasa en ningún país del mundo, ni siquiera en los que coinciden con este pensamiento falso progresista, como Cuba, Rusia, Irán, Nicaragua o Venezuela, allí vemos como, cuando son brutalmente reprimidos los manifestantes no pasa nada, es una represión amiga y la doble moral de estos muchachos hace que se callen , pero ante el menor incidente en países de centro derecha como Chile y Colombia ponen el grito en el cielo. Así es difícil encauzar una sociedad cuando no nos ponemos de acuerdo en conceptos básicos, y un hecho es bueno o malo según el actor.

Por no asumir esto, estamos hoy discutiendo si hubo una reacción desmedida de la policía ante la supuesta agresión de los jóvenes que se negaban a cumplir una ordenanza municipal, y que deriva en una cuestión institucional con el traslado de un jefe policial de destacada labor durante muchos años en nuestra ciudad, y críticas fundadas por el accionar parcial de la justicia.

Nos merecemos esto los esquinenses? Creo que no, pero para eso debemos asumir que el Estado, sus instituciones y el interés general están por encima de nuestras individualidades. Que nadie está por encima de la Ley, que el respeto es esencial para la convivencia, y que la prepotencia de quienes detentan alguna cuota de poder atenta contra las garantías de una democracia plena.

Las normas son el cimiento y hacen a la integridad y subsistencia de la sociedad, decía Max Weber, por eso la insistencia en la trascendencia e importancia de inculcar valores democráticos en la familia y en la escuela, dejando de lado relatos ideológicos sesgados que solo siembran resentimiento y confusión en los más jóvenes.

Entender esto y hablar con la verdad seguramente nos hará una sociedad mucho más amigable. La anomia social, consecuencia de la inobservancia de las normas, legales, sociales y morales, de las que hablaba Nino significa nada menos que la decadencia social, económica y cultural de una Nación.

“La igualdad ante la Ley no es un hecho sino una exigencia política basada en una decisión moral” Karl Popper.

QUIMI TOGNOLA , especial para TN (para mis amigos, siempre firmo lo que escribo)