El Club de Pueblo Libertador consiguió este fin de semana un empate ante el equipo de Santa Rosa (Sauce) por el partido de ida, correspondiente al torneo provincial de clubes de Futbol de primera división.

El equipo local se adelantó en el marcador a los pocos minutos, aprovechando un rebote del arquero de Berón de Astrada para decretar el 1 a 0 en los 45 minutos del primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo sauceño se dedicó a la defensa, pero Berón de Astrada logra el empate dese el punto de penal con Lucas Barrios. Ahora Libertador, cuenta con la chance de definir como local y pasar a la siguiente instancia.

En comunicación con el DT Alfredo Botazzi y el relator del partido Daniel Cardozo, hablamos con más detalles sobre este encuentro.

“Nos costó llegar. Calculo que hemos hecho las cosas bien, nos merecíamos el empate y creo que hemos hecho todo para venirnos con un triunfo pero, este es futbol, a veces las cosas no se dan. Hay que rescatar lo bueno y desechar lo malo. Vamos a tratar de mejorar para pasar esta ronda” manifestó Botazzi, adelantando que “no va a ser un partido fácil el que se viene”, en lo que respecta a la formación del equipo dijo “no me complico tanto. Soy de preguntarles a los jugadores donde se sienten más cómodos jugando para después no estar inventando cambios ni puestos. Cuando un jugador sabe bien lo que tiene que hacer no lo toco de su lugar”.

Por su parte, desde Sauce, Daniel Cardozo expresó que para la siguiente vuelta “el desgaste lo va a tener que hacer Santa Rosa porque un 0 a 0 no les conviene para nada. Me parece que para este partido que se viene hay que meter dos delanteros bien de punta para que ataquen a los marcadores centrales. Me parece que ahí puede estar la clave”.

Ambos entrevistados coincidieron en varios puntos, entre los que se destacaron que la carga esta en el desgaste físico, el ataque profundo y ligero y la defensa.