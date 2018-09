Alfredo Botazzi, DT Berón de Astrada: ”San Martín hizo quizá mejor los deberes y se llevó los tres puntos”

El DT de Berón de Astrada de Pueblo Libertador en contacto con TN Esquina habla de la actuación de su equipo durant5e el fin de semana. Dijo: “Las cosas que a veces tiene el futbol, nos tocó perder y perdimos bien un partido duro, muy trabado. San Martín hizo quizá mejor los deberes y se llevó los tres puntos. El domingo tenemos otra posibilidad que si Dios quiere vamos a tratar de llegar lo mejor posible y corregir los errores”.

“En Esquina, este año no perdió aún Berón de Astrada. Vamos a ir confiado. Tenemos equipo. Es un trámite difícil porque San Martín es un rival durísimo, pero nosotros también tenemos lo nuestro. El empate a nosotros no nos sirve así que tenemos que ganar o ganar por más de un gol. Si ganamos por uno a cero tenemos que ir a penales”.

“Nosotros nos quedamos en el momento en que nos toca convertir. Yo no le quiero encontrar un pero a las cosas. Es una virtud del delantero de San Martín ir contra nuestro arquero, después es cuestión del árbitro si compra o no compra es otro el tema. A mis muchachos les digo no nos detengamos en quedarnos porque eso es otro el tema.