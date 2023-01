Extremar cuidados: 8 bañistas fueron picados por rayas en un día en el Balneario Municipal.

Por la bajante del río se advierte la presencia de rayas en las playas de Esquina, por lo que piden extremar cuidados ya que 8 personas fueron picadas por estos peces el sábado.

«El sábado atendimos ocho personas con picaduras de rayas. Ayer no hubo accidentados afortunadamente. Si bien hay primeros auxilios, recomendamos no entrar al agua porque el nivel está por debajo de la rodilla», dijo el secretario de Turismo de la ciudad, Orlando Ribot. Estos animales que pertenecen al grupo de peces cartilaginos son «habitantes de fondo» del río, donde permanecen la mayor parte del tiempo. Tienen como principal característica una espina gruesa que al ser contactada por la planta de un pie de una persona reacciona con un movimiento de «latigazo» y provoca un dolor intenso al clavar la espina.

Es posible que evolucione a una lesión necrótica con formación de úlcera en caso de no aplicar un tratamiento rápido. Lo que se recomienda es entrar al agua arrastrando los pies, como si se tuviese los viejos patines para pisos encerados puestos, cosa de patearla y no pisarla. La raya en sí no ataca a nadie ni se mueve en busca de una persona, como sí ocurre con la palometa si su víctima está quieta en el agua, sino que aplica un método de defensa al pisarla.El funcionario comentó además que se registraron incidentes con las embarcaciones, que quedaron varadas en los bancos de arena.

«Desde la playa al sur tenemos cabañas y hoteles con bajada al río, de norte a sur también. En esos emprendimientos turísticos no bajan esas embarcaciones por la bajante, entonces hacen el descenso en balneario municipal. Es ahí donde se produce el accidente, porque hay bancos de arena», explicó.

Agregó que «el año pasado tuvimos una bajante que provocaron cambios en los bancos de arena y ahora quedaron frente al balneario».