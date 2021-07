El presidente del Partido Autonomista de Esquina, Alejandro “Tato” Cañete, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias habló sobre lo que se viene en materia política y la conformación de la estructura partidaria de cara a las elecciones locales y provinciales en los meses de agosto y noviembre.

A través del contacto telefónico, Cañete afirmó “Para este 29 de agosto, la decisión del Partido Autonomista es ir integrando el espacio de ECO a nivel provincial para que el gobernador vuelva a ser elegido, ese es el compromiso del partido. Hay distintos sectores que están tratando de conformar un grupo que va hacia el mismo sentido que Valdés, yo como presidente del Partido Autonomista he asistido a todas las reuniones que me han invitado y en todas manifesté lo mismo, el problema es que el Partido Radical debe resolver internamente sus problemas y no meter a otros partidos”.

“El espacio debería ser un espacio único, llegado el momento se va a dar para que se presenten todas las partes, principalmente el Partido Radical, que es el que siempre suele llevar la candidatura a un nivel ejecutivo. Acá lo que hay que tener en claro es que a quien hay que ganarle es al intendente actual y creo que el mensaje que están dando ahora no es el correcto si se pretende recuperar el municipio. En ambos grupos del radicalismo manifesté lo mismo. La construcción del espacio ECO debe encararse de otra manera”, señaló.

“Creo que, lo que es indubitable y es muy claro es que, debemos estar buscando la manera de volver a la municipalidad en el mes de noviembre. Seguramente tendrán por ahí más afinidad en cómo estén conformando un bloque dentro de todo lo que debería ser ese espacio amplio que se pretende conformar para poder ser ganadores ahora en las elecciones municipales. Yo voy a la reunión política que me inviten, excepto el actual oficialismo, porque lo que tenemos claro es que, el Partido Autonomista está en la vereda de ECO”, agregó y remarcó que por el momento el partido pone los esfuerzos para las elecciones provinciales del 29 de agosto.

“Lo mismo que se planteó a nivel provincial se planteó acá en Esquina, tanto en el grupo de Rohner como en el de Bianchi. El partido Autonomista tiene que ser socio dentro del espacio, somos uno más como todos los que componen el espacio que llegue a conformarse. Desde mi lugar no entiendo porqué hay cuestiones que vienen a ser urgidas por alguien de parte de la provincia cuando bien se podrían resolver de manera interna a nivel local, y no quiere decir que, una vez resuelta la cuestión de candidato por parte de la UCR sea el candidato oficial por Esquina”, indicó Cañete, y finalizando expresó “Dentro del partido estamos demostrando muchos cambios, sobre todo generacionales, y yo formo parte de muchas reuniones que se llevan a cabo desde provincia, integro la mesa directiva, por lo que no pueden venir y decirme que debo hacer una cosa u otra a modo de empleado. Mantener la coherencia es lo que permite que sea al partido con otros ojos”.-