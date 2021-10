Este viernes 29 de octubre, el escritor y periodista Alejandro Gorenstein, oriundo de Buenos Aires, estará presentando su nuevo libro “Mujeres Resilientes” en la tercera Feria del Libro en Esquina.

La presentación se dará en el Centro Cultural (CCE) a las 19:45.

Este libro, según lo describió su autor, se compone de 17 historias de mujeres de distintas edades que superaron diversos traumas y salieron adelante superándose de manera positiva.

En el programa de hoy de La Mañana de Noticias, Alejandro visitó los estudios para comentarnos más acerca de su obra y su visita a la localidad en la tercera edición de la feria municipal del libro.

“El relato se hace hincapié de los recursos con los que cada mujer de la historia pude salir adelante, cómo lo utilizaron para dar con la transformación, dejando el mensaje de cualquier persona puede hacerlo”, expresó a inicios del dialogo.

“Si bien es un trabajo periodístico, hay que tener empatía y sensibilidad para afrontar estos temas y lo que me pasa es que me involucro con las historias, con algunas más que otras pero, siento admiración por estas mujeres que atravesaron dificultades, momentos adversos y complejos, y que, no sólo salen fortalecidas sino que, además, tienen las ganas de contar su testimonio sabiendo que, a través de ello, pueden ayudar a otras personas”, indicó y continuó “Si bien cada historia es diferente, me gusta decir que cada una de estas mujeres y otras personas resilientes son superheroínas o superhéroes de sus propias historias porque logran transformarse a través del dolor. La resiliencia también se contagia y eso es muy lindo, el transformarse a partir de lo que les pasó”.

“A quienes puedan ir, sería bueno que participen”, finalizó.