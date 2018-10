Alejandro Cañete, Delegado de la Liga ante el Consejo Federal del Futbol y en contacto con TN Esquina dijo: “Finalmente se confirmó la participación de los dos equipos de Esquina. El Porvenir como Equipo y Esquina Foot Ball Club como el segundo y ya salió el fixture del Torneo Provincial de esta primera fase. Esta primera fase es donde juegan 20 equipos de Ligas que todavía no tienen su torneo homologado. Juegan este fin de semana, el 6, con la revancha el 13. El 16 es la fecha de cierre del Consejo Federal y allí se va a estar diciendo qué Ligas del País están homologadas y qué Ligas no”.

“La segunda fase la continuarán aquellos equipos que tengan su torneo homologado. En el caso de los equipos de Esquina estarán jugando El Porvenir frente a Santa Rosa de Sauce, mientras que Esquina Foot Ball Club estará recibiendo el domingo a Juventud Unida también de la localidad de Sauce. De quedar homologados los equipos de Esquina van a poder avanzar una fase más. En ésta hay que barajar y dar de nuevo. Alli van a ser 16 equipos con eliminación de ida y vuelta. Tambien en ese caso no se van a enfrentar todavía los equipos esquinenses entre sí. En caso de que ambos equipos avancen a una tercera etapa, ahí sí es probable que se enfrenten”.

Hace una semana el presidente de la Liga compartió conmigo un mensaje que le ha`ía enviado Carlos Lanzaro, que es la persona que se encarga del control documentario de todas las Ligas y le hacía una observación de que solo le faltaba enviar creo que de E.F.B.C. los certificados médicos y otro de los equipos una lista de Buena Fe. Con esos ítems lo estarían homologando. Le están dando la posibilidad, no significa que estén completos. Pero por lo menos dan muestra de que en lo inmediato lo pueden hacer. Creo que el Consejo Federal flexibilizó un poco”.

“Hay Ligas que tienen equipos fantasmas, eso no pasa por la Liga de Esquina. Aunque no haya renovación de autoridades son clubes que existen. La irregularidad que existe es que Personería Jurídica permite este tipo de cosas. En este caso El Porvenir hizo su Asamblea, sino no hubiese participado. Y tambien es preciso decir que la Federación no puede meterse en los asuntos internos de la Liga para exigirle la renovación de sus mandatos a las autoridades de los clubes. Sí puede presionar al Presidente de la Liga”.

“Desde la reunión anterior de Federación quedó claro que no podían participar los equipos que habían sido invitados originalmente, al cambiarse el Formato, alli había salido ya el Fixture, lo único que faltaba conocerse eran los nombres de los equipos. Y cambió el formato porque cambiaron las estructuras del Torneo Federal. Al cambiarse la modalidad hubo que hacer otro formato de torneo y además estaba el tema de la homologación. El caso afectado de Esquina es Berón de Astrada que viene haciendo un muy buen trabajo”.