Este sábado 2 de octubre a las 20 hs la Liga Esquinense de Fútbol llevará a cabo la elección para las nuevas autoridades, en donde siete de los diez clubes locales que pertenecen a la liga, estarán participando de la votación y de los cuales, la mayoría apoyaría la reelección del actual presidente de la institución, Antonio Ledesma. Sin embargo, también se sostiene que referentes de la provincia, se comunicaron para que esto cambie.

En contacto telefónico, Alejandro “Tato” Cañete, presidente de AFA y referente del futbol local, habló respecto a esta situación, afirmando “La mayoría de los clubes manifestaron su acompañamiento al actual presidente de liga, Ledesma, que el único torneo que pudo llevarse a cabo se realizó de manera correcta y lo terminaron bien. Después, al poco tiempo con la pandemia, la liga no pudo continuar trabajando con normalidad, y ahora surgen este tipo de cosas que, ya en su oportunidad, pasaba cuando iba a realizarse la asamblea antes de que iniciara la pandemia. El presidente de Sacachispas, Pellegrini, es quien está buscando romper la voluntad que había en la mayoría de las ligas con el visto bueno del secretario de Deportes de la provincia que también actuó así en otras ocasiones, aunque no lo diga de manera abierta. Los clubes decidieron por la institucionalidad, claridad y transparencia, por eso lo eligieron a Ledesma en la última asamblea”.

Asimismo, señaló “Hay cuestiones del secretario que espero que cambien, se pegó a avalar la presentación de balances dentro de la Federación. Espero que aquello que manifestó por una comunicación sobre no meterse en estas decisiones, sea cierto, dudo que el gobernador esté al tanto de esto. En anteriores oportunidades, pareciera que la idea era mostrar el supuesto poder que tienen y le hicieron traer juegos de camisetas solo para dos o tres equipos de Esquina cuando en la liga los que conforman son diez, y el que queda mal es el gobernador porque es el que entrega, hicieron un mamarracho que se debe dejar de lado. En lo institucional, la liga estuvo desaparecida hasta el 2006, se fue construyendo de a poco con esfuerzo, sacrificio y muchas personas que aportaron su tiempo, En la asamblea anterior, cuando se eligió a Rivero, al año de gestión, se fueron a tocar timbre a mi casa para que les diera una mano porque no querían homologar los torneos, no tenían en orden las carpetas y porque las listas de buena fe que presentaban era cualquier cosa y se presentaban multas. Si quieren volver a eso, adelante”, considerando que estos inconvenientes afectan al fútbol local, demostrando cierta carencia dirigencial.

“Llevo mucho tiempo y esfuerzo armar los equipos, las comisiones de cada Departamento y un Tribunal de Disciplina con personas distinguidas. Cuando hay superávit hay beneficio, el esfuerzo de los clubes es recompensado, pero si tienen ganas de hacer algo comercial, cada uno sabrá, son los clubes los que conforman la liga”, agregó.

Y finalizaba “Lo que puede decir es que, en materia de debate dentro de cualquier deporte, sobre todo en el futbol, hay que especializarse, saber, hay que tener conocimiento para hacer crecer una institución con una base sólida, pero a veces viene uno que no tiene ni idea a querer romper, presionar y embarrar la cancha. Esto es una lástima para los jugadores y el cuerpo técnico de los clubes que están suspendidos en la liga y no podrán votar mañana, porque son el corazón de los clubes y no es justo”.-