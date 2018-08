Alejandro Cañete: Al 31 de marzo de este debían aprobarse y debían homologarse en el Consejo Federal”

El Tesorero de la Federación correntina de Futbol, Alejandro Cañete, en contacto con TN Esquina habló de lo sucedido en la Reunión reciente. Dijo: “Hubo novedades y no muy gratas. A mí me produce tristeza total. Estamos en una situación delicada como Liga, porque desde el año pasado ya había pedidos por parte del Consejo Federal para que se vayan haciendo cosas y regularizar las instituciones. Al 31 de marzo de este debían aprobarse y debían homologarse en el Consejo Federal los torneos y debían adecuarlo al nuevo reglamento del Torneo federal amateur por toda esta restructuración que hicieron tanto de AFA como del Concejo Federal y nos encontramos hoy en la situación de no estar encuadrados dentro del Concejo para que la Liga pueda seguir afiliada y participar con normalidad”.

“Es un compromiso solidario. Son los diez clubes que tienen que estar bien, incluso no se pudo definir qué va a pasar con el Torneo Provincial de Primera porque, no es solamente la Liga de Esquina. Tenemos varias Ligas de la Provincia que están en la misma situación. No se puede organizar un Torneo Provincial que está encuadrado en el Torneo Federal Amateur, porque qué pasa si clasifica un equipo de Esquina y no tiene el Torneo homologado, no va a poder participar”.

“Estamos viendo a ver cuál va a ser la postura. Si la Liga está bien y los clubes clasificados que van a participar también están bien, que los dejemos participar. Pero en Esquina los nueve clubes que hay en Esquina están de manera irregular en el Consejo Federal. No hay un solo jugador de Esquina cargado en el Sistema”.

“Este tipo de torneo a mi particularmente no me gusta, pero en lo que comparto es en la extensión durante el año.