Albino dijo que el preservativo no protege porque “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”

El doctor realizó afirmaciones cuestionables durante su presentación ante el plenario en el Senado al defender su postura antiabortista.

El doctor Abel Albino expuso este miércoles ante el plenario en el Senado donde tienen lugar diversas audiencias sobre el proyecto de legalización del aborto. Durante su intervención realizó afirmaciones que no dejaron a nadie indiferente. Al principio de su intervención, el médico se manifestó en contra el aborto: “Me dan ganas de llorar tener que venir a la Cámara de Senadores a pedir por favor que no maten a los chicos”. “No puedo creer que tenga que venir a decirlo. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar”, agregó.

Tras pedir “educar para el amor, no para el sexo animal”, pidió que los chicos comprendan que “el profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!”. La primera reacción a sus dichos no se hizo esperar y la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, una de las presentes en el salón, se retiró a los gritos.

El doctor insistió: “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”.

La senadora kirchnerista María de los Angeles Sacnun salió a contestarle: “Con lo que usted está planteando, está prácticamente desbaratando cualquier política de educación sexual integral en la República Argentina. Porque la verdad que lo que usted está planteando es relaciones sexuales solamente para la reproducción, que es absolutamente respetable para su vida privada, para aquellos que tengan su sistema de valores, pero usted está pretendiendo imponer un sistema de valores absolutamente personal al conjunto de la sociedad, pero además con una consecuencia que es absolutamente reprochable desde el punto de vista médico”.

Y añadió: “Porque está desvalorizando un programa de educación sexual integral, está desvalorizando cualquier tipo de programa que tenga que ver justamente con distribución gratuita de anticonceptivos, profilácticos, que es necesario no solamente para que no se produzcan embarazos no deseados y evitar la interrupción del embarazo, sino que además está generando una posibilidad de un contagio de una enfermedad como el IVH que ha generado una devastación no solo en nuestro país y en el mundo. La verdad que me parece, y se lo digo con todo respeto, de una absoluta irresponsabilidad de su parte”.

Albino remarcó que “no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta, ni lo será jamás, porque insisto: el virus del SIDA atraviesa la porcelana, son virus filtrables, entonces la posibilidad de contagio es muy grande”.

Para Albino, el sistema adecuado es el que tiene lugar en Uganda, donde “se empezó a decir que esa era una conducta de riesgo, tengan cuidado, necesitamos que se protejan. Intelectualmente tiene que estar protegido el chico. Enseñársele que esa es una conducta de riesgo”. En esa línea, aconseó entonces que “se casen temprano, que organicen su vida, que sean responsables de sus actos”. Y concluyó que “esto se para con conductas morales”.

No es la primera vez el titular de la Fundación CONIN polemiza sobre tópicos relacionados a la sexualidad. En noviembre de 2015 ya había cuestionado la eficacia del profiláctico. “El preservativo puede fallar. No sirve para prevenir el SIDA. Las soluciones a los problemas del hombre no son técnicas, son éticas. Creo que tenemos que tener un sexo responsable. Lo que yo hago es pobreza y desnutrición, le pido a todo el mundo que tenga conductas morales, responsables. No podemos parar el virus del SIDA. El virus del SIDA se combate con conductas éticas. Hay que dejar de lado el turismo sexual y se acaba el SIDA”.

Más cuestionamientos. A fines del año pasado, Albino quedó inmerso en otra polémica cuando el Ministerio de Educación de la Nación firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Conin, que él preside. En esa ocasión, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) expresó su malestar ante ese pacto.

A través de un comunicado que remitieron al ministro Alejandro Finocchiaro, la entidad sostuvo que en reiteradas oportunidades manifestaron a las autoridades su disconformidad por argumentos planteados por Albino sobre “presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de evidencia científica y alejada de una concepción integral de la salud”.