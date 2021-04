Tras haberse iniciado una causa penal en un local nocturno de Esquina, ubicado en cercanías a la costanera, por incumplimiento de medidas sanitarias vigentes y aglomeración de personas

durante el fin de semana, la noticia se difundió mucho por redes sociales, generando inquietudes tanto por una cuestión de preocupación por la salud, como de irresponsabilidad por generar estos riesgos y no aplicar las normas, como la mayoría de locales y comercios.



El Juez de Faltas de la localidad, e Dr. Alberto Silvestri, actúa en esta causa disponiendo su clausura y el abono de una multa de $90.000 por reincidir, y a través de La Mañana de Noticias afirmó “El Tribunal actuó de oficio. En el día de la fecha se dictó la resolución que ordena la

clausura de 60 días del local y se estableció una sanción pecuniaria al responsable del

comercio. Se le dio treinta días para el pago de la sanción”.



A su vez, el juez sostuvo “Lo que provocan estos hechos es la intervención constante a

deshoras con mayor cantidad de personal y recursos que encarecen o agravan los gastos del estado, eso es algo que se debe pagar por la ciudadanía con sus impuestos, por lo tanto, la sanción viene por ese lado, en resarcir los daños que se provocan con estos eventos, más teniendo en cuenta que el sistema de salud está casi colapsado. Se utilizan recursos humanos y técnicos cada día en mayor cantidad y eso representa para el estado una mayor erogación,

en ese sentido las multas están absolutamente justificadas”.



“En el Tribunal actuamos, básicamente, cuando recibimos las actas de constatación de organismos del municipio. Cuando no tengo esas actas, por diferentes motivos y el hecho toma estado público dando conocimiento por medio de las redes o la prensa, se puede actuar de oficio, que es lo que hicimos en esta oportunidad. Vamos a estar prestos a actuar ante cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la salud de la población, teniendo en cuenta

que una gran parte de vecinos esquinenses se están cuidando. No puede ser que la

comunidad sea rehén de un pequeño grupo de personas que ponen en jaque hasta al mismo sistema de salud. Hay que ayudar para que estas tareas no se vean sobrepasadas, por ello vamos a realizar controles pertinentes conjuntamente con fuerzas de seguridad, el Juzgado de Instrucción y otros organismos municipales”, agregó Silvestri.



Por último expresó “Hay que tener en cuenta que esta persona ya tenía antecedentes y el Tribunal va a ir ajustando cada vez más a efectos de lograr que la sociedad se ordene y no esté

sometida a este tipo de alteraciones.

Instamos a los demás organismos que actúen y nos acerquen las actas para que podamos actuar. Aceptamos las denuncias de los vecinos y vamos a trabajar para mejorar la situación nocturna en donde se presentan ciertas cuestiones”.