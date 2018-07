Alberto Medina Méndez: “Lo político provincial ahora va a pasar por la discusión presupuestaria donde va a tener mucha tela para cortar”.

El Periodista de Corrientes Capital Alberto Medina Méndez en cont6cto con TN Esquina ha dado un pantallazo de la realidad de la política correntina. Dijo: “Lo político provincial ahora v a pasar por la discusión presupuestaria donde va a tener mucha tela para cortar. Mucha discusión entre oficialismo y oposición, para ver qué proyecto tiene el gobierno provincial para acompañar el recorte que el gobierno nacional está pidiendo y seguramente va a haber un debate político sobre esto porque no va a haber necesariamente concordancia al respecto de cuáles son las partidas que hay que tener en cuenta”.

En cuanto a los recortes, “lo que no queda suficientemente claro es cuáles son los recursos afectados y eso lo tienen que clarificar los funcionarios nacionales. Creo que en eso la ingeniería está buscando alternativas, de buscar variantes de cooperación provincial, el tema de la participación público-privada. De buscar mecanismos de cooperación donde el sector privado también pueda ser parte del proceso”.

“En lo personal yo creo que va a haber un enlentecimiento, para no tomar la decisión de que esas obras no se hagan, la ingeniería va a terminar pasando por frenar el ritmo de inversión. Una obra que originalmente hay que hacerla en seis meses se la termina haciendo en doce. Puede haber no suspensión de la Obra Pública en Corrientes sino dilación, lo cual también es un problema”.