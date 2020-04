En la tercera fase de cuarentena nacional con sus respectivas medidas por el coronavirus, se ven ciertas complicaciones en el ámbito económico.

¿Cómo será la salida económica de la cuarentena en el país? El periodista correntino, Alberto Medina Méndez, compartió su punto de vista a través de La Mañana de Noticias.

“Entramos en la fase del dilema, donde el presidente plantea que a medida que la curva se va a aplanando estamos mejor en términos sanitarios, y el problema está en que la curva aplanada significa que, en términos económicos, es una pésima noticia. Hay muchas actividades económicas que no tienen posibilidad de sobrevivir, ni aquellas que están empezando a ser habilitadas porque no se volverá a la normalidad en facturación y dinámica económica.

Argentina está en una situación débil en cuanto a ingresos mucho antes del coronavirus. Mi percepción es que, como país, se están mirando las cosas con una perspectiva muy sesgada y no vamos terminando de comprender cuál es la dinámica del proceso” expuso el entrevistado.

Durante el dialogo, se sostuvo que la situación sanitaria de Corrientes presenta una cifra favorable con muy pocos afectados y 0 muertos, sin embargo, como costo su economía se encuentra paralizada.

“El mayor grupo de riesgo es el grupo de adultos mayores, el cual casi no producen en la economía, y si lo hacen es muy poco. Es un sector numéricamente limitado que no forma parte del sistema productivo. Creo que algunos que no estamos en el grupo de riesgo, podríamos salir para la actividad y funcionamiento, aunque sea complejo, es más liviano controlarlo así que pagar las consecuencias por parálisis total” agregó Medina, asumiendo el complejo.

“Tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva realidad y ver como funcionamos con esta restricción, lo que no podemos hacer es esperar que suceda algo mágico. Hay que adaptarnos para seguir funcionando como sociedad y que no nos mate la escasez, la falta de alimentos y falta de productos de uso cotidiano.

Esto es una cadena. Creo que debemos sacarnos la visera de negación y pensar inteligentemente en cómo se puede sobrellevar esto. Es una supervivencia en donde estamos ignorando cuestiones mas complejas que el pánico. No es una cuestión de ignorancia, se trata solamente de no saber ver cómo se comportan las cosas y cómo se unen los eslabones de la cadena.

Argentina tiene un desafío más significativo que lo que tienen otros países más desarrollados”.