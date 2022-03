Alberto Medina Méndez (Columnista), periodista y analista político en contacto con “La Mañana de Noticias”

Que nos podes contar respecto al discurso del gobernador de la provincia en el inicio del periodo legislativo 2022?

«La verdad es que, en primer lugar fue un discurso bastante esperado, por lo menos para la comunidad política y en particular por lo que podríamos llamar el círculo rojo, la gente que está más en el ambiente de la política, el periodismo, los dirigentes políticos. No fue un enero fácil, fue complejo, particularmente para Corrientes, enero y febrero muy complicados y entonces el panorama político se modificó, no estamos en escenario agosto 2021. Estamos frente a un escenario económico, político, nacional y provincial y por supuesto conviviendo con crisis de todo tipo. No nos olvidemos que tuvimos durante todo este febrero unas crisis vinculadas a lo climático por un lado, y por otro lado la pandemia, que parece que fue hace un año atrás, pero fue solamente pocas semanas».

Hablo en su inicio de discurso sobre una especie de discriminación del gobierno Nacional hacia Corrientes.

«Si, a ver, eso te diría que ya es un clásico. Corrientes hace muchos años que está abandonada a la mano de Dios en términos del apoyo Nacional».

Lo ocurrido con los focos de incendios en la Provincia es un aprendizaje para todos, también para la parte política, para el Estado para prepararse de otra manera. Lo anuncio también el Gobernador al tema del manejo, no correr siempre de atrás.

«Acá lo que está claro es que no estábamos preparados para eso, nadie en el sentido general, estaba preparado para un fenómeno de estas características, convengamos que fue la tormenta perfecta, se mezclaron varios factores al mismo tiempo. Yo no soy de los que creen que es un tema solamente ambiental, no estoy muy convencido de eso, acá se combinaron una serie de factores. Hubo intencionalidad en algunos casos, hubo mucha negligencia, mucha desidia, mucha falta de inversión mucha impericia, falta de entrenamiento y baja logística para resolver el conflicto. Pero se combinaron esas cosas. Acá hubo una secuencia de factores que se juntaron todos».

¿Qué nos podes decir del discurso del presidente de la Nación?

«El discurso del Presidente de la Nación tampoco fue una sorpresa, más allá de la liturgia que vimos y toda la cuestión ahí de cómo se manejó él, la vicepresidente y los opositores levantándose, el contenido del discurso fue pobre. En vez de largar una historia real nos contó una que nada que ver con lo que está pasando».

Vos tocaste el tema ahí de la interna que está teniendo el Gobierno Nacional y te quiero preguntar lo otro, la oposición ¿está a la altura de las circunstancias?

«Me pareció que están más para el show que para otra cosa, no me pareció que fue lo atinado. A mí lo que me preocupa es otra cosa de la oposición para ser sincero, la falta de plan, es decir, Argentina va a salir adelante si tiene un plan para salir adelante. El problema que tiene la oposición hoy es que no consigue transmitirle a la sociedad que tiene un plan de salida».