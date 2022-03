Este Miércoles, el Concejal Ángel Piciochi dio una entrevista a “Mañana de Noticias” donde mostró su opinión respecto a seguir al frente del informativo local.

– A través de algunos mensajes que nos han llegado, ayer hice un comentario radial y queríamos tu derecho a réplica y lo escuchamos Concejal.

– Escuché parte de lo que habías dicho y quería mostrar mi postura. Estoy haciendo un trabajo muy importante, desde mi punto de vista aquí en la concejalía, estoy ahora presidiendo la Comisión de Medio Ambiente.

Como sabrás, simplemente quería aclarar, en lo que es la conducción del programa televisivo. Yo lo pensé mucho, le consulté al asesor de letrado, a mis pares que tienen más experiencia y a los abogados del mismo bloque y no han encontrado en la carta orgánica, alguna incompatibilidad para trabajar en el noticiero local.

Vos tenés todo el derecho de opinar lo contrario, mucha gente estará de acuerdo o no, pero en realidad lo que yo hago simplemente es un trabajo como cualquiera.

Así como el abogado trabaja como abogado y como Concejal, si no es incompatible con su labor de concejal, o le permite trabajar en la concejalía para el bien de la comunidad, yo creo que no hay inconvenientes.

Sabes que más allá de eso, el año pasado cuando me tocó ser candidato, yo mismo me aparte de la conducción, porque consideramos que no era ético seguir al frente del programa.

Pero cuando uno asume, como te lo había dicho el otro día, yo creo que debe despojarse de su ideología, de esa pertenencia, de esa camiseta política o color político, y empezar a trabajar para toda la ciudadanía.

En este caso, lo único que yo hago es la conducción del programa. No emito opiniones, no estoy atacando a nadie, no estoy difamando a un adversario y tampoco hablando de un tema partidario, de hecho no es el programa del Concejal Piciochi, si no es el noticiero.

Sabía que estas controversias se podrían llegar a presentar, entonces consulte con los abogados para saber cómo era la cuestión.

No hay ninguna incompatibilidad. Uno como concejal debe comportarse con decoro y sin agresión. Este programa se hace con la anuencia del canal, qué no van a meterse en estos problemas.

Yo lo hablé con el dueño del Canal y le dije “si esto te va a traer problemas yo me aparto” y él me dijo “El programa tiene que ser abierto, que se escuchen todas las voces. Que salgan tanto el oficialismo como la oposición.” Yo no omito opinión de nada, sino que hago la conducción, la presentación de las notas y después cada uno evaluará.

Siendo un representante de la ciudadanía, me estoy exponiendo y la gente me puede interpelar a mí porque estoy poniendo mi cara en la televisión, algo inédito porque no hay nadie que se exponga de esa manera.

En este caso, quiero que quede claro no es un programa partidario, es un programa de televisión, es como un trabajo cualquiera.

Es un trabajo que yo lo tomé, porque me haces falta, vos sabes cómo está la situación económica, a nivel nacional, local y provincial.

Yo decidí esto, porque es un ingreso más. Me paga el canal, esto no lo pagan ni la Municipalidad ni el Concejo Deliberarte ni es la Prensa del Consejo. Estoy expuesto y por ahí puedo cometer una falta.

– Yo nunca hablé del tema de si es compatible o no, acá no se trata de eso. Legalmente no hay nada que te prohíbe, lo he dicho, tal vez sí en la ética.

Sí vemos a nivel nacional, Carolina Losada, hoy Senadora Nacional, podría seguir estando como panelista de un programa de la TV. Otro caso es el de Otero, que fue candidato a intendente por Avellaneda, renunció al noticiero de Canal 13 justamente porque era candidato. Luego de perder las elecciones en avellaneda, por lo cual después de 3 años vuelve nuevamente a la conducción del noticiero de Canal 13.

Nada le prohibía que lo pueda seguir haciendo, pero éticamente no lo veía bien.

En Mercedes tenemos una persona que fue director de prensa, tiene un programa de radio en su emisora, al que renuncia porque le toca ser director de prensa y veía que no era ético, porque sino no puede ser objetivo, por más que sea una sola conducción.

Si nos vamos a Goya, hay un colega de TN Goya, que fue concejal, él tenía un programa en su emisora y renuncia a su programa, mientras era concejal, porque sino uno deja de ser objetivo.

– Yo creo que esa gente, en su programa omitía opiniones o que hacía notas emitiendo una opinión, de tal o cual político. ¿Tengo que inventar la información?

– No, yo lo veo poco profesional.

– Esa es tu opinión y la respeto.

– O sea, vos sos Concejal de Esquina.

– ¿Por qué ese preconcepto de que por ser Concejal uno tiene que hablar solamente un partido?

– Yo lo que hablo, es que en un momento no vas a poder ser objetivo. Decime vos que conoces el país mucho más que yo, ¿En qué lugar sucede esto, que un Concejal conduzca un noticiero informativo?

– Tendría que revisar mucho, pero no me tomé el tiempo. Creo que cuando era Senador Pocho Romero Féris. El tema es la empresa, yo hablé con ellos y me dijeron que estaba bien, me dijeron que si me mantenía objetivamente, hablando con todas las voces, que todos puedan expresarse y que no haya diferencia entre oficialismo y oposición.

– Primero y principal, le debes a un dirigencia política que te puso ahí, en ese lugar qué es un lugar político.

– Pero los medios de comunicación cobran pautas del gobierno y no por eso hablan solamente de un solo partido y es lo que yo pretendo, realizar un trabajo ecuánime con todas las voces.