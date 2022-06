El programa “La Mañana de Noticias” con la Cjal. Agustina Lauritto, quien nos habló sobre la sesión de hoy y los proyectos que se vienen.

– Agustina, tenemos el Orden del Día de hoy, que son seis puntos. Hay uno que para mí, va a ser uno de los más importantes, el tema del giro de partida para la Dirección de Hábitat sobre la creación de viviendas sociales, ¿Verdad?

– Es una realidad que se está viviendo, no solamente en Esquina sino a nivel nacional. El acceso a la vivienda es un derecho, entonces a mí me pareció interesante asignar un punto hoy. Estamos en comisión y hablamos sobre que estaría bueno asignar ese fondo que se recibe de agua, a la producción de desagüe cloacal, partidas presupuestarias y así no se gasta el dinero en otra cosa.

Si hay una partida presupuestaria, me aparece que corresponde que se asigne al programa de viviendas, porque sabemos la necesidad, no sólo de los esquinenses, sino a nivel nacional.

– Concejal, quisiéramos preguntar ¿Qué tienen en los archivos parlamentarios de la legislación sobre el tema remises?

– Muy buen tema, coincido plenamente con vos de que no hay nada. Como ustedes saben, es un tema que habíamos hablado con mi padre, en cuanto a lo que es legislación de remises no hay nada.

Y de verdad, uno sube y los costos dependen de la cara. Ya que saben que me dedico al turismo y saben que las tarifas son irrisorias. De mi casa a la terminal son cinco cuadras y cobran muy caro. Estuve buscando a nivel local y no tenemos nada legislado.

– Es un tema que tiene un abanico de temas que tienen que ser atendidos, como seguridad, como el tema tarifario y el tema del seguro, ya que debería ser declarado cómo servicio público.

– Coincido plenamente y es un tema que ya he hablado, ya que es una necesidad la movilidad hoy en día, hay que acomodar esa situación.

– Coincidíamos que hay noches cerradas, donde si hay una emergencia, son muy pocas las empresas de remis que tienen uno o dos móviles de guardia.

– También las condiciones de los automóviles no son las mejores y uno tiene que brindar una seguridad. Es un elemento a tener en cuenta, es un servicio que hay que brindar a la comunidad y te cuento un caso particular, que le cobraron $1000 de la terminal a mi domicilio, cuando debería ser la mínima.