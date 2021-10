En la mañana de este lunes, una de las primeras influencers del país, Agustina Vivero, más conocida como “Cumbio”, visitó los estudios de La Mañana de Noticias para hablarnos sobre su participación en la 3era Edición de la Feria Municipal del Libro que tuvo su inicio en horas de la mañana.

La charla que “Cumbio” llevará adelante como Comunicadora Digital en horas de la tarde en el Centro Cultural Esquina, se trata, justamente, del manejo y actualización en los medios y redes sociales con el Marketing Digital.

A inicios del dialogo, la invitada expresó “Estoy muy contenta de venir a Esquina, es la primera que vez que vengo a la localidad. Quizá muchos no lo saben pero, soy correntina, todos los años voy a Corrientes capital a visitar a mi abuela, así que soy fanática de muchas cosas correntinas. Esquina me encanta, veo que están muy actualizados en cuanto a medios y redes, y eso está muy bueno. Hoy estaré en la feria y me gustaría que vinieran a escucharme a todos aquellos a los que les interesen las redes sociales, las actualizaciones y progresar. Voy a contar un poco de mi historia para motivar, contando todo lo que pasó y como aproveche eso para después poder contar con mi propia Agencia Digital y trabajar como productora de contenidos con distintas figuras públicas muy conocidas en el país”.

“Mi trabajo se centra, en su mayoría, en administrar las redes sociales, ser Comunty Manager de figuras o marcas y para cada uno, hay una propuesta distinta. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Tinelli, hay cosas que recomiendo publicar o seguir y otras que no, o en el caso de las marcas y empresas, sugiero que tengan página web con tal diseño o ciertas pautas, en resumen, me ocupo de todo lo que ellos necesitan para tener mayor visibilidad, tanto en los medios digitales, e los cuales me centro, pero también en los medios tradicionales en donde el contenido debe repercutir”, agregó.

Asimismo, consideró “Internet es un universo de posibilidades y de eso vamos a hablar mucho hoy a la tarde. Si bien tiene un lado negativo en donde uno se puede equivocar y quedan para siempre, por lo que se debe tener cuidado, o el anonimato por donde se reciben un montón de comentarios negativos o amenazas, también existe ese lado positivo muy grande que, si se sabe aprovechar, podemos llegar a lograr un gran negocio, una gran empresa. Conozco muchos emprendedores que arrancaron con sus emprendimientos y hoy son empresarios gracias a Instagram, generando ingresos en dólares. Es importante aprovechar las oportunidades y perseverar”.

Agustina Vivero sostuvo que cada plataforma o aplicación debe trabajarse y adaptarse de acuerdo a la franja etaria por la que más se utilizan.

La charla denominada “Somos Nuestra Propia Red” comenzará a partir de las 19:00 en CCE.