Desde el estudio de «La Mañana de Noticias» en vivo dialogamos con el Director de Recursos Naturales de la Provincia Agustín Portela, sobre el decomiso realizado a pescadores sin licencia en el río Corriente y la emergencia sanitaria Nacional por fiebre aviar.

Agustín Portela, declaró -«La definición real de lo que sucede en nuestros ríos es la Depredación. Es la definición de lo que viene pasando en el río Corriente que se encuentra con el agua baja. Hay un grupo de gente de la zona que con mallas, fuera del reglamento, porque es una zona donde está prohibido pescar comercialmente. Claramente hay una mala intención de estas personas que están asediando y están depredando un recurso tan hermoso y tan espectacular como es el Delta del Río Corriente. Tenemos hasta tráfico de aves en la zona, yo estoy muy preocupado por la situación de Esquina, porque hay gente que se dedica al tráfico de aves, se dedica a la depredación de nuestra fauna, hasta de ciervos, sin ningún tipo de licencia y sin el menor cuidado por los animales autóctonos.

También hemos encontrado yacarés y carpinchos. Es una zona que amerita que los esquinences lo analicen seriamente y el Municipio tome cartas en el asunto que cuidar los recursos no significa cuidar unos animalitos simplemente, sino que es hacer en general un trabajo muy genuino en la zona de Esquina. Nosotros cada vez que hicimos controles nos llevamos más de veinte redes. El último decomiso fue el mismo día del torneo, lo que demuestra una mala intención realmente de esta gente que no tiene responsabilidad social en cuanto al cuidado de los recursos naturales que es tan beneficioso para Esquina y que genera tanto trabajo a nuestra ciudad. Nosotros tratamos de custodiar y hacer que el recurso permanezca y sirva para generar trabajo a los correntinos.

Lamentablemente nos encontramos con esto. Nos cuesta mucho en Esquina, en otras localidades la gente nos ayuda, nosotros muchos de los procedimientos que hacemos es por denuncias de la gente. Pero no todo está perdido, hay gente en Esquina que nos dice: «Está pasando tal cosa, fíjense que en tal lado están tirando redes». Hay un grupo de la sociedad que realmente está preocupado por esta situación y le agradecemos.

Agustín, continúo: -«Tenemos el acompañamiento muy fuerte de Prefectura de Esquina y de Goya que nos ayudan a realizar nuestro trabajo, pero necesitamos que los lugareños de Esquina y los Hoteleros cambien su posición, son muy responsables de muchas cuestiones que están pasando, como por ejemplo largar turistas sin la licencia que corresponde. Eso es una forma también de robarle a la Provincia y son cuestiones muy duras. Yo lo quiero decir por qué nos cuesta mucho tratar de proteger los recursos Ícticos de esta zona tan espectacular como es Esquina. Realmente nosotros ya a muchos operadores turísticos ahí de la zona ya le habíamos anticipado verbalmente que nosotros no vamos a habilitar la caza menor este año como hicimos el año pasado. «-

Sin embargo, profundizó -«Ahora con la emergencia sanitaria por la fiebre aviar hay una resolución Nacional, por lo tanto nosotros vamos el día de hoy haciendo una disposición porque no se va a permitir la caza menor, mucho menos la de plumas. También pedimos que tengan mucho cuidado al acercarse a los animales, si ven un animal muerto no lo toque, no se acerquen, deben avisar a las autoridades, a nosotros o a Gendarmería, ellos saben el protocolo que hay para actuar. Senasa es el único autorizado a manipular y hacer hisopado en las aves que mueren, tanto de corrales como silvestres. Como consejo básico para la gente es que si ve un ave de corral decaída o con movimientos erráticos, o con mucha diarrea no tocarlo y avisar.

Estamos en emergencia Nacional con ese tema. Recomendamos no acercarse a las aves, no tocarlas porque todos los fluidos, tantos las heces como cualquier otro es donde se libera el virus y es muy contagioso. Nosotros estamos siguiendo este tema desde el año pasado venimos trabajando con Senasa y ojalá no ingrese a la Provincia. Córdoba tiene, Santa Fe tiene, Jujuy tiene. Apareció el año pasado en Chile, apareció en Perú, en Uruguay y ahora tenemos en Argentina. Realmente es una cuestión que se viene porque el ave es migratoria. Imagínense si la fiebre aviaria entra a los criaderos de Entre Ríos, eso habilita la muerte total de todas las aves y el deterioro de la economía porque hoy la sociedad paso a consumir más carne de ave que de vaca.

Para finalizar, agregó: -«Los síntomas a tener en cuenta son: primeramente el ave esta como entristecida, decaída, tiene movimientos erráticos, como se tropieza, se cae y tiene mucha diarrea. Esos son los síntomas fundamentales que hay que tener en cuenta. Los que tienen mascotas como loros, que también tengan cuidado porque no están exentos de que pueda pasar. En el caso de que el animal este afectado es importante que no sea manipulado, no se lo puede tocar, tiene que ir Senasa a realizar el procedimiento.»-