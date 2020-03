Debido a la consulta de muchas personas, Rocío Reboledo, desde la oficina de Aguas de Corrientes, aclaró algunas de las dudas respecto al servicio.

A partir de la resolución que establece a empresas de servicios de agua y energía eléctrica que suspendan los cortes durante el tiempo de cuarentena, Aguas de Corrientes evita los cortes usuarios que sean beneficiarios de planes sociales y con un salario mínimo.

“Los cortes no se darán, sin embargo, aconsejamos a los clientes que no se atrasen con el pago ya que eso genera intereses”, explicó la entrevistada, ya que las facturas no serán anuladas.

A las personas que se les haya vencido el plazo de pago de boletas deberán llamar al 08104441441 y solicitar la boleta actual en caso de no tenerla. Los pagos en efectivo podrán hacerse únicamente en el correo o a través del sistema de Mercado Pago por tarjetas de debito/crédito.