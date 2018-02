Agresión del Presidente de E.F.B.C. A Oscar Larroca: “Creo que fue un atropello más allá de lo personal, en lo que hace a la tarea periodística”

Oscar Larroca viene de sufrir una agresión por parte del Presidente de Esquina Foot Ball Club y en contacto con TN Esquina dijo: “Todavía sigo aún sorprendido y lo tomo como un golpe inesperado porque uno que está ante una cámara, nuestra función es informar y creo que fuimos objetivos. Creo que fue un atropello más allá de lo personal, en lo que hace a la tarea periodística, creo que esa forma de manejarse ya quedó en el tiempo, hay que acostumbrarse que estemos en democracia y hay que acepar las críticas. Y lo que me ocurrió el viernes con el presidente de E.F.B.C. en que me involucre a mí como me involucró esa noche en la sede del Club Santa Rita me tomó por sorpresa y yo en la Comparsa Carú Curá hace unos cuatro o cinco años que no participo más de las comisiones de Sociedad Sportiva ni de Carú Curá, creo que en el programa de carnaval comentábamos lo que veíamos”.

“Yo entraba a presenciar un partido de básquet entre Esquina Foot Ball club y Atlético de Mercedes y apenas aboné la entrada recibí los primeros insultos y patoterismos por parte del Presidente de la Institución, me quedé sorprendido y me siguió insultando. Es un atropello a los medios de prensa, hablamos de lo que vemos sin criticar en la faz personal porque hablamos de la dirigencia. A mí me gustaría que él vaya y pida disculpas a esa institución por lo que dijo. Creo que cuando uno llega a la función como dirigente de un Club hay que dejar de lado un montón de cosas. Para ser dirigente hay que prepararse. Parece que se olvidó que soy el Tesorero de la federación Correntina de Básquet. Todo eso que pasó en la cancha de básquet ya le comuniqué al Tribunal de Pena”.