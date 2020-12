Se hizo viral el viernes un video en donde se aprecia a un grupo de jóvenes agrediendo a una mujer, identificada luego como Fabiana Ojeda. Tanto fue el escándalo que se generó en torno a estas imágenes que uno de los implicados, un joven llamado Sebastián Díaz, explicó en diálogo con medios locales su versión de los hechos, alegando que había sufrido agresiones previas por parte de Ojeda. Sebastián Díaz es una de las personas involucradas en el video que se volvió viral de Esquina en donde se aprecia que junto a unos amigos se dedica a agredir a una joven llamada Fabiana Ojeda. Ante la repercusión que tomó este hecho, el joven explicó en medios locales: “Yo estuve en pareja con Fabiana hace 10 o 12 años atrás, y fue cuando me quise separar que empezaron los problemas porque ella no lo aceptaba. Yo salía al boliche a bailar y ella golpeaba a cada chica que bailaba conmigo, varias veces intentó hincarme con un cuchillo y otras veces me salvé de un botellazo”, comentaba Díaz, a lo que agregó: “Era una relación muy fea y hasta hoy no me deja tranquilo”.

Por otro lado, Díaz también explicó su versión de lo que ocurrió en la previa del video en diálogo con Comunicándonos Esquina. “Salimos a dar unas vueltas antes de ir a dormir, nos quedamos cerca de la Costanera y ahí se acercó ella a saludar a unos amigos y cuando me vio sacó una botella de vino de una mochila y me tiró un botellazo. Yo tuve un reflejo y me salvé, pero con los vidrios que le quedaron me quería hincar. Luego se puso como loca y me empezó a insultar. Yo no le di motivo para que vaya a agredirme”, explicó Díaz a modo de explicación mientras hablaba con el medio esquinense.

Pero es que la historia no termina ahí, ya que el joven luego explica que también sufrió destrozos en su auto por parte de Ojeda. “Le dije a mis amigos ‘vamos de acá’ y le pedí a su novio que se la lleve porque yo no quería problemas. Cuando cerramos la puerta del auto me rompió el espejo derecho, y forcejeaba con el novio porque el chico no la quería soltar y ella quería seguir buscando pelea. Nosotros nos fuimos de ahí, llegamos al semáforo y ahí vienen los dos y nos empieza a tirar cascotes, abollándome el auto. Ahí bajamos y eso es lo que se ve en el vídeo”, describió con lujo de detalles Sebastián Díaz en la comunicación con Comunicándonos Esquina.

Por último, Díaz terminó disculpándose por sus hechos en el video que se hizo viral durante la jornada de ayer. “Yo sé que está re mal eso pero me perdí, fue un momento de calentura por todo lo que venía pasando. Le quiero pedir disculpas a la sociedad, yo no soy así. Fue un momento de calentura por todo lo que pasó. Igual quiero pedir disculpas por mi comportamiento ante una mujer”, concluyó la comunicación Sebastián Díaz.

Con información de Informate Esquina.