El móvil de “La Mañana de Noticias” llegó a la Escuela 279 en el Barrio San Antonio, donde se reunieron un grupo de madres de alumnos de tercer grado. Hablamos con Adriana Cifuentes, quien acusó a la maestra Marisel Guzmán de maltrato a su hijo.

– Adriana, ¿Qué sucedió el día de ayer con tu hijo y su maestra?

– En el día de ayer, esa maestra pellizcó en el pecho a mi hijo y le pegó con una birome en la cabeza.

– En el día de hoy, ustedes fueron a la escuela en el barrio San Antonio para hablar con la Directora, por estos supuestos maltratos, ¿No?

– Si, a casi todos los alumnos del aula los agredió.

– O sea que en la reunión con la directora, estuvieron presentes casi todos los padres de tercer grado, ¿No? ¿Le hicieron saber que la maestra tuvo malos tratos con los alumnos?

– Eso empezó en marzo, con uno de los compañeritos al que le agarró del cuello y lo golpeó con el pizarrón. A raíz de eso, otra con mamá me comentó y yo le dije que a mi hijo nunca le había hecho nada. Pero ayer cuando vine a la escuela retirarlo, sale Leo y me dice que la maestra le había pellizcado y que le había pegado con la birome en la cabeza. Yo le saqué una foto, porque tiene marcado el pecho y ahí nos citó la directora, y me dijo que iba a cambiar a mi nene de salón.

Con las otras madres, dijo que no podía hacer nada, que ella no creía que la maestra podía hacer algo así.

– ¿Ustedes le avisaron a la directora o hicieron una denuncia?

– Yo hice una denuncia a la maestra el día de ayer, en la Comisaría de la Mujer y ella también me hizo una denuncia, porque yo ayer le di unos cachetazos a la maestra en la calle.

La directora no nos quiere creer, porque es íntima amiga de la maestra.

– ¿Hay varios padres en el lugar que fueron a llevar esta inquietud con la directora, o que fue lo que pasó en la reunión?

– Hablamos con la directora, pero no nos solucionó nada. Ella niega totalmente que la maestra pudo haber actuado así.

– ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes?

– Nosotros estamos pidiendo que se vaya de la escuela y que venga una suplente.

– ¿Cómo van a seguir ustedes si la directora no hace caso a su pedido?

– Yo ahora estoy yéndome al Juzgado, para hacer una denuncia contra la maestra. El día viernes tengo una citación con la psicóloga, ya que voy a llevar a mi hijo para que vea que no está mintiendo.

– O sea que usted va a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿Y los demás padres?

– También, ellos están todos a favor mío, porque dicen que sus hijos también recibieron tratos no adecuados de parte de la maestra.

Mi nombre es Adriana Cifuentes y mi hijo desde primer grado que viene a esta escuela y nunca ha tenido problemas. Yo tengo hijas que están en la secundaria y ningún problema hemos tenido.

Hasta que no solucionemos este problema, no voy a mandar más a mi hijo a la escuela.

– ¿Tienen pensado llegar al Ministerio de Educación?

– Así es, pero la directora nos dijo que nosotros no podíamos hacer eso, porque ella es una maestra ejemplar.