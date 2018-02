Adolfo Ramírez, Presidente Musicos locales: “los músicos con los que hemos hablado nos pidieron un cachet para poder actuar”

Adolfo Ramírez es el Presidente de la Asociación de Músicos Esquinenses y habla de la participación de los músicos en relación a la Fiesta Nacional del Pacú. En contacto con TN Esquina dijo: “Con respecto de la participación de la Comisión Directiva si hay que decir que estuvo presente, tal es asi que estuvo haciendo la parte de locución Alfredo Cáseres quien compone la parte directiva de la Asociación de Músicos. Tengo entendido que los músicos con los que hemos hablado nos pidieron un cachet para poder actuar y hemos informado por escrito a la dirección de Cultura, tal es así que fue contestado. De todas maneras la Asociación estuvo presente en la figura de Alfredo Cáseres”.

“Nosotros hicimos una reunión el día miércoles informándole la situación y la invitación que hemos recibido para ver quien estaba dispuesto a poder colaborar con sus actuaciones. Ellos pusieron su cachet debido a que todo se encarece y creo que tienen su justa razón porque hay gastos de transporte, hay gastos de instrumentos y por eso respondieron que no estaban en condiciones actuar sin costo y asi se respondió a la invitación de la Dirección de Cultura”.

“En realidad para la Asociación no hay ningún drama, tal es así que el día viernes reanudamos nuestra peña en la Casa del Ex combatiente, como lo hicimos todo el año pasado. Nuevamente se reanuda este 23 en el Centro de Ex Combatientes de Esquina que está por calle Moreno. Ahora lo que vamos a pedir es una colaboración de 30 pesos para solventar a dos grupos, es decir que lo que se recauda se va a repartir entre dos grupos y asi lo vamos a hacer todas las veces debido a que se encarece el traslado. Por más que actúen más grupos siempre se van a repartir lo recaudado entre dos grupos”.

“Yo tengo una formación distinta de algunos otros ciudadanos y aprovecho tu medio porque hubo un chico que hizo unos comentarios desagradables hacia mi persona y yo al chico lo conozco muy bien. Primero antes de escribir esas cosas debe informarse bien. Yo se que él escuchó y escuchó mal y escribió un montón de cosas. Creo que no tiene principios, que es lo que se perdió en nuestros hogares. Escribió un montón de cosas y nosotros estamos precisamente para ayudarles a ellos, asi que le pido que se retracte, porque yo tengo muy buenas relaciones con el abuelo. Nosotros estamos para ayudarles. Este chico se refirió a la institución a la que yo pertenezco (La Policía) y me parece que él es muy chiquito para nombrar a la policía. La policía es enemiga del delincuente y no es el lugar donde sacar la parte de mi institución que yo la mezquino mucho”.