Luis Ojeda, Sec. Cdor. De la Municipalidad de Esquina, en diálogo con “La mañana de noticias” desmintió haber insultado o maltratado a la Sra. Ma. Del pilar Aranda, hermana de Nilda Aranda, esta última fue quien había solicitado ayuda social a través del H.C.D. Ojeda expresó que “Nosotros estamos ayudando a la Sra. Nilda, a quien verdaderamente corresponde la ayuda social. Su hermana dice que no ha recibido ningún tipo de ayuda; vemos un interés muy elevado en lo que respecta a la suma económica por parte de la Sra. Ma. Del Pilar.

María del Pilar Aranda, hermana de la damnificada, por el contrario asegura que “El Sr. Luis Ojeda me maltrató y me dijo que todo lo que yo decía era mentira, yo reclamo porque mi hermana necesita ahora la ayuda, necesita comprar ya sus medicamentos. Yo me ocupo de hacer los trámites por eso es que vengo a reclamar.” Con respecto a la ayuda a la que se refiere Ojeda que habían otorgado a su hermana, la Sra. Pilar Aranda manifiesta que “Desde el C.I.C le dieron unas chapas y diez tablas para hacer un pequeño rancho; con esas tablas no puede mover la casa.”

Mientras el Sr. Ojeda ratifica que la Sra. Nilda está recibiendo ayuda social; Ma. Del pilar explica que su hermana está muy enferma y que “no tiene ayuda ni siquiera para pagar el pasaje para viajar a Goya”. El Secretario municipal asegura que “Esa función de determinar ayuda social o no; no corresponde al H.C.D; este tiene que definir su rol; creo que hay que realizar un análisis desde un equipo interdisciplinario y es justamente lo que estamos haciendo.”