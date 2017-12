ACTUAL SITUACIÓN EN ESQUINA: “Hay una campaña encaminada en la difamación”

El ex intendente de Esquina el Dr. Humberto “Pipo” Bianchi habló sobre las acusaciones del actual Jefe Comunal Hugo Benítez, quien aseguró “que la Municipalidad estaba déficit”. “Déficit en el municipalidad no existe es todo lo contario vamos con la responsabilidad que me cabe, hay una campaña encaminada a la difamación. Han dibujado los números que presentaron ante el concejo muy por debajo de lo que debería ser”, aseguró. Asimismo anticipó “hubo interpretaciones y hablan de malversación de fondos siempre estuve y seguiré estando a disposición de las justicia y en su momento tomaré acciones, porque la dignidad y el buen nombre de las personas hay que defenderlo donde se tiene que hacer “.

En este sentido agregó “eso por de comentarios desfavorable lo que supimos hacer durante estos años que dejamos una Municipalidad arrasada y un parque automotor destrozado. Todo el parque automotor fu auditado, para tener una constatación del estado en el que se había dejado y pedí que cada responsable de área me acerque un informe de las condiciones en las que quedaba cada área”.

Fuente: Radio Sudamericana