Hace pocos días atrás, una joven posteó en sus redes una publicación en donde manifestó haber sido acosada por un hombre en moto mientras ella caminaba por las calles de la localidad a plena luz del día.

Esta noticia generó mucho repudio por gran parte de la ciudadanía esquinense, ya que este hecho es una lucha que constantemente se viene dando, con el fin de que ya no se permitan ni ataque la integridad física, mental o emocional de ninguna persona.

En comunicación telefónica, la mujer acosada, Julia Puyol, expresó “Hoy me siento mucho más tranquila luego de lo ocurrido. Ese día había salido 15:30 de casa para ir a entrenar, al hacer una cuadra de mi casa un señor en moto me empezó a decir cosas de mi cuerpo y cosas que me quería hacer. Me persiguió así tres cuadras y cuando veo que da la vuelta para volver a cruzarme, saco mi celular del bolsillo y empiezo a filmar. Cuando él ve que tenía el celular y lo estaba filmando se muestra indiferente y sigue su camino, ya no me dijo nada, porque aparte, a pocos metros llegaban unos chicos que trabajan en una construcción. Se le cae la gorra como se ve en el video pero no se vuelve a buscar porque estaba filmando”.

“No sé quién es. A raíz de todo esto, de la publicación, la gente está dando datos, pero hasta no estar 100% segura, no puedo denunciar. Hace cuatro años, más o menos, ya me pasó lo mismo. Yo trabajaba en el supermercado Día, estaba libre y eran casi las 18:00, estaba de compras con una amiga. Al irme hacia mi casa un tipo en moto me manoseó y yo no pude reaccionar. No es un buen momento, una ya queda marcada. La primera vez que me pasó yo no denuncié porque tampoco sabía quién era. A raíz de esto, muchas chicas se comunicaron conmigo y brindando información por lo ocurrido en esta oportunidad me mostraron la foto de quien me había tocado hace años atrás”.

“Muchas veces cuando pasan y nos dicen cosas sólo agachamos la cabeza y ni miramos, pero en casos como éste ya se llega a sentir miedo”, remarcó Julia.

“Ayer cuando tuve que ir a entrenar fui por otra calle por miedo a que vuelva a pasarme lo mismo. Si me callo y no cuento sobre estas cosas va a seguir pasando a más chicas”, finalizaba con la comunicación.