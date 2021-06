Hace semanas atrás, se denunció a dos personas que forman parte del equipo de salud del Hospital San Roque por supuesta comercialización de las vacunas anti covid, por lo que los directivos denunciaron el hecho y pusieron la causa en manos de la justicia.

Actualmente, las dos personas involucradas a las que se les atribuyó la acusación, recuperaron su libertad en el transcurso de estos días mientras que la investigación continúa llevándose a cabo.

Analía Bravo, abogada defensora de una de las partes, habló en La Mañana de Noticias para contarnos sobre cómo avanza este caso y qué procedimientos determinaron el fallo de la justicia a favor de su cliente mientras los pasos judiciales siguen en marcha.

“En el día de ayer tomamos contacto con el legajo de investigación de la Fiscalía y ahí está agregado el informe del Hospital San Roque con el que, finalmente se pudo esclarecer sobre supuestas faltantes de dosis que habían surgido a inicios de la investigación, y no hay faltantes de vacunas”, afirmó la abogada.

“La causa se inicia por la denuncia del director del Hospital, el Doctor Ramírez, en donde él expresa que alguien vendió una vacuna y desde allí se inician los procesos de investigación. Nuestra defendida (Sara Gutiérrez) está sospechada de un (co) hecho que sigue siendo investigado. En las primeras diligencias de investigación habían surgido, además, faltantes de vacunas, pero eso fue esclarecido por el propio Hospital San Roque. Nosotros teníamos tranquilidad porque sabíamos que sólo era cuestión de tiempo. La Fiscalía sigue trabajando en determinar si existió o no ese primer hecho de la imputación, no hay elementos probatorios sobre ello”, explicó.

Asimismo, dijo “La Fiscalía sigue trabajando, están analizando las pericias sobre los teléfonos, y nosotros, como defensa, estamos atentos a lo que `pueda surgir de toda la investigación. El resultado de las pericias ya está, el informe llegó la semana pasada. Se están agregando datos de dicho informe en el legajo. Esto de los mensajes es algo muy subjetivo, los mensajes pueden prestarse a distintas interpretaciones. Hasta el momento, tenemos entendido que no hay nada. Somos optimistas y sabemos que hasta ahora no hay elementos como para una acusación, pero no sabemos qué giro le dará la Fiscalía por toda la información que está incorporando a la causa. Creo que lo importante es que se haya podido aclarar sobre ese supuesto faltante de vacuna”.

“En un primer momento, cuando inició esta causa que fue un día viernes, el día sábado se hicieron las detenciones y el día lunes llegó gente del Ministerio de Salud de Corrientes a la localidad para iniciar una autoría, un recuento de vacunas de acuerdo a los remitos y cuantos vacunados se registraban. Allí fue que surgió una primera cifra que era supuestamente faltante, pero luego, con el correr de los días se fue esclareciendo. Había dosis que fueron destinadas a Libertador, otras dosis que fueron devueltas al Ministerio por corte de cadena de frío y tenían las constancias correspondientes, y después había un listado de personas que habían sido vacunadas pero que, al momento de querer cargar los datos al sistema, el sistema lo rechazaba por alguna inconsistencia, además habían retrasos en la carga. Todo este plan de vacunación superó las posibilidades humanas”, agregó.

Finalizando con el contacto, la abogada expresó “La denuncia se inicia por dichos, pero no hay elementos que respalden. A veces las noticias y las redes van difundiendo muy rápido y sólo debe tomarse lo que se determine en la causa”.-