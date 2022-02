Contacto telefónico con el Director de Deportes del Municipio. Recordemos que hubo unos cambios después del 10 de diciembre cuando asume en su segundo mandato el Prof.Hugo Benitez al frente del municipio de Esquina, uno de ellos es justamente Abel Villeca que se hace cargo de la Dirección de deporte del Municipio de Esquina.

¿Qué nos podes contar de estos primeros meses al frente de la dirección de deportes?

“La verdad es que estamos trabajando de la mejor manera, encontramos un plantel muy bueno, solo tuvimos que agregar algunos profesores por el movimiento que estamos haciendo. Empezamos a trabajar en los distintos barrios, todavía falta abarcar algunos otros barrios pero comenzamos en algunos con los diferentes deportes. En el Bicentenario tenemos básquet, vóley y futbol. El vóley es para los más chicos y para un grupo a partir de los 16 años, todo esto en el transcurso de la semana.

En el barrio 128 tenemos futbol y vóley. En la plaza San Martin que es el playón Municipal, estamos con Hockey y Hand Boll. Después tenemos en barrio San Fernando una escuelita de futbol y también estamos llegando al barrio la Balanza con otra escuelita de futbol.

En todos los lugares que tenemos un espacio disponible para realizar deportes estamos tratando de llegar con nuestros profes y con las diferentes actividades”.

Abel recordemos que los chicos que quieran anotarse para las actividades deben contar con el pase sanitario, ¿las dos dosis mínimas no?

“Si, tienen que tener las dos vacunas y presentar el carnet de vacunación. Porque hay una instancia en la que se va a controlar y los chicos que no tengan esas condiciones no van a poder participar de los torneos”.

¿Cómo viste el entusiasmo en estos nuevos deportes?

“Le estamos poniendo la mejores ganas con todos los profes porque como vos decís, son actividades nuevas, asique estamos invitando a todos los chicos. Ya la profe de Hand boll y el profesor que están trabajando en la plazoleta San Martin hace una semana que están viniendo acá con sus chicos para ver si podemos lograr colocar aunque sea dos equipos de femenino y dos de masculinos para hacer un partido en el que se eliminen entre ellos y lo mismo en el caso de voley”.

Es importante reactivar lo que fueron los torneos de voley alguna vez en Esquina y que pasen a ser lo que eran en su momento, es importante porque les das una actividad más deportiva a los chicos para que puedan realizar.

“Si, esa es la idea. La idea es que haya mucha variedad de deportes para que los chicos no solo tengan que optar por el básquet y el futbol sino darles la posibilidad de hacer Hand Boll, voley, estamos charlando también con la gente de Rugby. Todos los deportes que podamos incorporar desde nuestra Dirección para los chicos serán bienvenidos”.

¿Tienen pensado disciplinas de deporte individual?

“Bueno deporte individual por ahora lo único que estamos haciendo acá en la playa es Beach Paddle, que es de a dos y a veces se juega solo de a uno. También tenemos esa actividad durante la semana que me la hiciste recordar vos. Pero otros deportes individuales no pudimos hacer acá en la playa. Teníamos la parte de canotaje y de aguas abiertas pero no lo pudimos realizar por la situación actual del rio.

Estuvimos hablando con la gente de Ciclismo y con la gente de Maratón para ver la posibilidad de realizar eventos”.