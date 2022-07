El programa “La Mañana de Noticias” entrevistamos a Abel Vigliecca, Director de Deportes de la Municipalidad, sobre las nuevas disciplinas deportivas que se sumaron para los ciudadanos.

– Abel, se fueron sumando más disciplinas deportivas en lo que es la Dirección de Deportes del Municipio, ¿No?

– Así es, fuimos agregando deportes, profesores e infraestructura. Estamos trabajando de una mejor manera, con el apoyo de todo el Municipio. En este momento tenemos casi dieciséis escuelas municipales, distribuidas en los distintos barrios de nuestra ciudad.

– ¿Me podes decir algunas de las disciplinas deportivas que se fueron sumando, y en qué lugares?

– Todos los que quieran practicar, tienen que ir a la Dirección de Deportes, ahí está toda la información, el personal le va a informar a los que quieran participar. La Dirección de Deportes está en la playa y los esperamos, para cualquier información que necesiten.

En el Barrio Bicentenario estamos trabajando con vóley, básquet y fútbol. En el 128 Viviendas, estamos haciendo vóley y fútbol. En el playón San Martín hay handball, hockey y fútbol.

En el club Santa Rita tenemos básquet, para chicos de 14 y 18 años. En el Barrio 90 viviendas, en el Barrio San Fernando y en el Barrio La Balanza también tenemos fútbol. En el galpón del pastor Luis Vallejos tenemos boxeo, kick boxing y taekwondo.

En la playa está funcionando el beach paddle y tenemos escuela de bochas. Todas esas actividades se están realizando.

Es imposible no hacer el trabajo que estamos haciendo, cuando tenemos el apoyo incondicional de todo el gabinete del señor Intendente, porque es imposible llevar a cabo sin el apoyo de las otras áreas.

Estamos haciendo reformas en los playones, arreglos de arcos, y se necesita el apoyo de las otras áreas. Tenemos todo como para seguir trabajando de la mejor manera.

– ¿Tenés conocimiento de qué pasó con el proyecto sobre que una parte de los impuestos que se cobran a los negocios locales, vaya para la Secretaría de Deportes, para la gente que está compitiendo?

– La verdad que de ese proyecto no estoy interiorizado, pero ya que me lo estás diciendo, se puede volver a activar el proyecto y tratar de sacarlo en vigencia. Desde nuestra área estamos ayudando lo máximo posible a todos nuestros deportistas, en las diferentes áreas que se presentan, como ciclismo, tenis y a los diferentes clubes que nos solicitan.

Dejame comentarte que el próximo lunes 11 de julio, Esquina será sede de la instancia sub zonal de fútbol masculino, categoría Sub 14 y Sub 16, que tendrá como escenario los estadios del Club San Martin y Sociedad Sportiva.

Van a venir las delegaciones de Goya, Lavalle, San Isidro, Pueblo Libertador, Santa Lucía y los locales, de Esquina.