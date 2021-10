El candidato a vice intendente de la alianza ECO + Vamos Corrientes, el contador Arnoldo Rohner, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre proyectos y la industrialización que vienen sosteniendo desde el espacio, de cara a las elecciones municipales este 14 de noviembre.

“Ya estamos en las últimas tres semanas de esta campaña para tratar de ser una alternativa diferente al gobierno actual que llegue al municipio. Estamos recorriendo los parajes y los barrios de la ciudad para llevar las distintas propuestas que tenemos. Estamos conversando con la gente, con muy buena adhesión, la gente es sincera y surgen algunos reclamos o se marcan ciertas cosas tras haber estado Pipo 8 años en el gobierno anteriormente. Vamos comunicando las ideas que tenemos junto a un grupo joven con el que nos presentamos” expresó Rohner a inicios del dialogo.

“Como lo venimos hablando con Pipo Bianchi y los concejales, como primera medida hay que seguir trabajando en todo lo que sea la parte social, asistencia para los que pueden estar pasando mal momento, no aflojar para que las personas tengan las necesidades básicas cubiertas pero, por sobre todo, queremos incorporar todo lo que sea industrialización. La idea es empezar a desarrollar el Parque Industrial, lo cual, con su parte administrativa y de papeles, ya está lista. Lo que se irá viendo es qué fabricar para que la oferta sea variable, teniendo en cuenta también nuestra ubicación en la provincia. La idea es que, al final de los cuatro años, haya mayor oportunidad y condiciones para trabajo”, agregó.

A su vez, consideró “Creo que es importante trabajar junto a las empresas como aserraderos, teniendo en cuenta que somos productores de materia prima. Hay dos forestales que tienen el proyecto de quedarse acá, lo que generaría trabajo porque se requiere de mano de obra. Así también ocurre con una fábrica de Pallets que quiere instalarse acá con su flota de camiones, esto también va a generar que se mueva la economía y se desista un poco más del asistencialismo. Gran parte de mi función junto a Pipo se basará en eso, en ayudar a que se genere empleo además de otras problemáticas, tanto en un sector turístico como industrial”.

En cuanto a los recorridos y relevamientos que se realizan por distintos puntos de la localidad, dijo “Cuando uno recorre más la parte de afuera se nota que hay una falta de inversión, como si en estos últimos tres años y media se ha hecho muy poco. La gente reclama mucho que se hacen trabajos en lugares donde no es urgente y en zonas de barrios todavía no se han hecho mejoras, como que todo se mantiene en una meseta baja. Es a eso a lo que también apuntamos y vamos a ir creciendo a lo largo de los cuatro años, hablando con sinceridad a la gente con cosas que si son posibles y no sólo que vamos a intentar”.

“Creo que con os concejales con los que vamos a subir, legisladores jóvenes, vamos a darle otra impronta al Concejo Deliberante, haciéndolo más participativo y se tenga mayor injerencia en lo que es la actividad municipal, no sólo que se reúnan una vez a la semana a legislar, sino también que nos ayuden a llevar adelante las leyes que sean para mejorar Esquina, sin mezquindades políticas sino tratando de tirar todos hacia un mismo lado”, indicó.

Por último, manifestó “Hoy tenemos más un mano a mano con la gente y nos dicen sus inquietudes de frente. Tienen muchas demandas que nos van transmitiendo y eso nos ubica hacia dónde quieren ir o qué es lo que se necesita. Hay gente que también nos expresa esta conformes con el gobierno actual y hay que entenderlo. Pese al poco tiempo que nos puede jugar en contra, estas reuniones mano a mano, son mucho mejores que las reuniones masivas. Nuestra propuesta es sincera, nosotros vamos a estar asistiendo a los esquinenses junto con el proyecto del gobernador, que tengan confianza en el trabajo que haremos en las distintas áreas. Hay un equipo joven de profesionales y de gente valiosa que van a ayudarnos para transformar Esquina”. –