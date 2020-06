Luego de la noticia de que un miembro de la estructura radical formaría parte de la actual gestión municipal como Secretario de Gobierno, dialogamos con el presidente de la UCR Esquina, Armando Tognola, para conocer su opinión respecto a esta decisión que generó desconciertos y molestias en algunos sectores.

Finalmente, la decisión tomada por el joven dirigente radical, Carlos Bianchi, se manifestará el día de hoy con la jura en la sesión correspondiente en el HCD.

“Es una cuestión personal y no soy quién para juzgar. Cada uno es dueño de sus actos y de su vida, por lo que yo tomo así a las cosas. Por otro lado, felicito al intendente por tratar de mejorar la imagen de su mal gobierno con radicales” expresó Tognola a inicios de la comunicación, destacando la unidad conseguida por el radicalismo.

Asimismo, el presidente del comité radical comentó que ante la emergencia sanitaria dada en todo el país, las actividades programadas para el año no llegaron a desarrollarse todavía.

“Cuando uno se va a un gobierno debe hacerlo con convicción. Nosotros tenemos que generar en la sociedad, a través de nuestro espacio, esperanza y ser una opción para el año que viene en las elecciones locales” y continuó “creo que si se tiene vocación no se necesita tener un cargo para desempañar, pero no juzgo. Creo que lo político y lo personal pasan por distintos lados”.

En cuanto a la gestión municipal actual, Armando indicó ciertas deficiencias y desaprovechamiento de oportunidades para todos los esquinenses y que, a pesar de haber manifestado la disposición del partido, jamás fueron convocados para llevar adelante distintos trabajos de manera conjunta.

“Hay muchas instituciones que queda afuera. Me parece que es un gobierno que no tiene agenda. No veo un municipio que esté controlando como corresponde. Es un gobierno que no explica los fondos que maneja y eso lo hace corrupto. Estamos en una etapa complicada y hay cuestiones que veo pendientes. Un día se dedican a hacer un camping, al otro se dedican a hacer costanera pero en el momento en que la gente va a pedir ayuda dicen no contar con fondos”, refería Armando Tognola.