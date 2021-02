El subjefe de Bomberos Voluntarios, Antonio Zárate, aclaró a través de La Mañana de Noticias sobre la colaboración a la Escuela Nº632 “Julia Báez Milessi” para dejarla en buenas condiciones para el inicio al ciclo lectivo.

“Según lo que dijo la directora del establecimiento, es totalmente mentira, Bomberos Voluntarios no estuvo abocado a las tareas de la Fiesta del Pacú, recibimos el llamado de la escuela solicitando ayuda para los problemas de abejas que tiene actualmente, a lo que respondimos que debíamos ir a ver para conocer mejor el problema y saber cómo abordarlo. El jefe responde que iba a mandar al personal y fue así el jueves o viernes de la semana pasada. Al llegar al lugar se comprobó que era inmensa la colmena que había. Nosotros no tenemos otra forma de quitarlas que por medio de raid negro, el cual fue comprado por ellos, pero por la gran cantidad no se las pudo ahuyentar. Habíamos quedado que en la semana ellos comprarían más raid y que el lunes pasarían a buscarnos, pero no pasaron. No es nuestra culpa, quizá fue de su negligencia. El anuncio de que comenzaban las clases viene desde hace mucho y recién hace 1 semana se acordaron de resolver este problema y eso es lo que molesta” expresó Zárate a inicios de la comunicación.

“Se acuerdan a último momento y piensan en Bomberos. La directora no debe justificarse con bomberos por no iniciar las clases el 1. Nosotros tenemos los equipos para matar las abejas, pero ya hablamos con el INTA para no hacerlo y buscar otra forma, pero hasta el momento es la única manera de quitarlas lo más rápido posible, si la directora nos anticipaba sobre esto podíamos recurrir a apicultores, pero lo dejan para último momento” finalizaba el sub jefe.