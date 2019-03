Agustín Payes: “Se proscribió a la boleta del Partido Justicialista (Lista2), para las elecciones provinciales la mala dirigencia”

Desde Corrientes capital, el dirigente del PJ, Agustin Payes, habló con nosotros en “La Mañana de Noticias” y TN Esquina, contando respecto a la reunión en el consejo Provincial del PJ y su voto a favor de las elecciones internas.

La palabra de Agustín Payes: “Voté acorde a mi conciencia, a mi pensar y a la forma en que me educaron. Desde el mes de Septiembre está puesta la fecha de las internas, que es para el 31 de Marzo”. Y refutó: “No puede ser que, a menos de cuarenta días el sector que conduce el partido, con algunos aliados, lo pone la suspensión a las internas y, lo peor de todo, auto proscripción del Partido Justicialista a las elecciones para el 2 de Junio. Cuando hice uso de la palabra recordé a todos que en el mes de Septiembre cuando ya se puso la fecha, era voz populi la idea del desdoblamiento de las elecciones por parte del gobierno provincial, cuyo mes era Junio”.

El dirigente comento que existía la posibilidad de que el primer domingo de Junio resultara como fecha indicada, ya que el 31 de Marzo quedaría, prácticamente, por encima de otros cronogramas.

“Nos parecía que esa fecha, puesta en forma original, tendría cierto tufillo aunque no terminaría siendo efectivamente la fecha de las internas, por lo que había que adelantarlas”.

“Algunos compañeros de la conducción a referentes como Fabián Ríos, Jorge Antonio Romero, le echan la culpa al gobierno provincial, y el gobierno provincial no tiene absolutamente nada que ver, ya que solo hace lo tiene que hacer” expresó también.

Pese a todo esto, Agustin Payes manifestó que creía en que la responsabilidad de llevar las elecciones al 31 de Marzo recae en la conducción.

“Echaron por tierra las posibilidades de que surjan caras nueva. Surgen aquellas personas con espalda económica fuerte”.

También aseguro que hubieron ciertas declaraciones: “Hubieron declaraciones por parte de altos dirigentes de la conducción, diciendo que hay dos listas que van a competir el 2 de Junio, una es la de Fabián Ríos, y otra, la de Rodolfo Martínez Llano. De vuelta, es pegarle una cachetada a espíritu militante, a la diligencia que no se ve reflejada en ninguna de esas dos opciones y, prácticamente, la están invitando a irse a otros espacios políticos y a otras manifestaciones electorales que no tienen nada que ver con el justicialismo”.

Y agregó: “Todavía no estamos viendo el fondo del pozo. No hay que olvidar que, el justicialismo pone a consideración seis bancas de diputados y dos bancas de senadores. Como mínimo, para que una elección no sea mala, tenemos que retener esas bancas. Ni hablar de cuestiones locales, no quiero imaginarme cómo será la situación de Esquina, de hecho no conozco-y ejemplificó-, Sauce, Libertador o Curuzú donde la boleta del PJ y el sello del partido, no estará en las elecciones”.

Destacó: “Nosotros estamos armando un espacio nuevo en capital. Queremos proponer una alternativa a la ciudadanía con características de apertura, características de multisectorialidad, sumar ideas, sumar gente con experiencia, gente joven con energía y mostrarle a la ciudadanía que hay otra forma de conducir, de armar un espacio político nuevo y de proponer las acciones políticas, las ideas y los proyectos a la gente”.

“El vecino de Corrientes, recibió durante la campaña una ametralladora de propuestas que vinculaban a la nación con la provincia y con el municipio. Resulta que, a más de un año de ello, la verdad es que no se ha cumplido con absolutamente nada. Para nosotros acá, la postura o el afianzarse en una posición política, es muy clara. No así fácil, porque eso sería subestimar al rival. Hay que plantear con mucha claridad, para que la gente entienda dónde se está, quiénes dicen la verdad, quienes actúan y quiénes no. Nosotros creemos que llevando una opción distinta”.

Finalizando, el dirigente del PJ, comentaba: “Nosotros cuando planteamos un proyecto político lo hacemos con total responsabilidad y seriedad, confiando en quienes nos acompañan y esperando que confíen para armar un equipo”.

“El proyecto que estamos armando es de carácter colectivo, multisectorial, plural y participativo”.-