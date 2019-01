50 años de carnaval y al día de hoy los corsos no tienen escenario

Pasaron ya doce meses de la última edición de los carnavales esquínense, y las comparsas y agrupaciones musicales aún no saben cuál será el escenario para la presente edición, donde una de las agrupaciones (Yasi Bera) está cumpliendo 50 años.

Los tradicionales corsos de la avenida Mitre se despidieron el año pasado, donde los organizadores (CO.MU.CA.E) y el intendente anunciaban que la próxima edición de los carnavales de nuestra ciudad se realizaría en una nueva arteria que se construiría en la continuación de la calle Sarmiento, la misma corre al costados de los estadios de futbol de la Sociedad Sportiva y Esquina Football Club, responsables de las 2 comparsas más grande de la localidad, y donde se montaría el escenario para el desfile de las distintas agrupaciones,.

Hoy a tan solo veintitrés (23) días de la primera noche de corsos en la ciudad de Esquina, el supuesto escenario sigue ausente, dicha arteria a media terminar donde cada vez que llueve se convierte en un verdadero río, las adyacencias no son las acordes para una fiesta de esta naturaleza, y el escenario en sí no es lo que se merecen los que verdaderamente hacen el espectáculo que son los integrantes de cada una de las comparsas y agrupaciones musicales,

Este momento deja el descubierto la falta de capacidad y de organización por parte de la COMISIÓN y como así también del ejecutivo municipal que sigue empecinado en querer llevar adelante los corsos en un lugar no propicio para desarrollar tal espectáculo, pero llama más aún la atención la dirigencia de las comparsa y o clubes responsables de no tomar una rápida determinación y definir el escenario para esta edición más teniendo en cuenta los gastos que realizan cada una de ellas y donde en el presente año Yasi Berá está cumpliendo 50 años y se merece brillar en un escenario acorde a su historia, esperemos que en las próximas horas o días el plan “B” sea realizar en alguna de las dos avenidas, y no en un lugar que no está preparado para tal evento, que el EGO personal no tape la realidad, donde la gente que paga la entrada se merece tener un lugar apropiado y cómodo, teniendo en cuenta el elevado costo que tendrán las entras en una localidad que no se compite hace un largo tiempo. SALVEMOS EL CARNAVAL DE ESQUINA SEAMOS INTELIGENTES.