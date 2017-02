Durante 8 años sufrió maltratos de su madre y abuso sexual del amante de su madre

Yesica Sosa es oriunda de Pueblo Libertador y nos contaba mas sobre los abusos y maltratos por parte de un hombre y su madre era cómplice.

“Es un caso que ah ocurrido hace 12 años atrás, un abuso de un tipo, quien es dueño de una carnicería ubicada cerca de la escuela secundaria, con la complicidad de mi madre”

“María Magdalena Ramírez, mi mamá, era amante de este señor, yo era obligada para llevarle cartas y notas para sus encuentros amorosos, cuando yo no lo quería hacer, ella me encerraba, me pagaba con cables, hice la denuncia, y luego de esa denuncia el juez le había dicho que si me volvía a golpear iba a sufrir las consecuencias. Luego me escape, fui a Esquina, vivía y comía en la calle, comía de la basura, dormía en la playa”

“quiero que todo esto se sepa porque a veces uno cae en la droga o cosas raras a causa de esto, este dolor lo soporte mucho tiempo, soporte mucho bulling, la gente me juzgaba mucho tiempo y sobre todo mi madre no quería decirme el paradero de mi papá. Luego de que la policía me regresara con mi madre, ella comenzó a venderme con este tipo, y asi siguió durante 8 años, y así me siguió acosando durante mucho tiempo bajo amenazas”

“un día este tipo me tira la camioneta encima porque yo no quería saber nada con él, él lo reconoció al nene luego de una denuncia que hice en el juzgado de Esquina y así fue la prueba para lograr comprobar que ese nene fue producto de una violación, este hombre hasta llego a tirarme la camioneta encima y todo era porque ya no quería saber nada con él”

“antes no hice la denuncia porque tenía mucho miedo, no me sentía con fuerzas para hacer las denuncias, y también la gente misma me discriminaba, yo no conseguía trabajo, la gente me miraba con un bicho raro, hasta un día la policía me llego y me hizo revisar con un medico porque decían que yo tenía SIDA, es muy fuerte lo que pase”

“yo a la denuncia lo hice en el 2014, y el viernes había ido a declarar, y realice mi última declaración para que este tipo se encuentre detenido actualmente en la Ciudad de Esquina. Hoy en día están presos el Sr. Ángel Ojeda y mi mamá”

“hoy estoy bien, estoy satisfecha, pero es muy doloroso porque mi madre haya hecho eso, hasta me atrevo a decir que siento lastima por estas personas, es doloroso tener que vivirlo ahora, varias veces le di la oportunidad a mi vieja pero no cambiaba, le di la oportunidad que ella pasara con sus hija, sus nietos, está enferma”

“lo que más quiero es limpiar mi nombre, porque para la gente yo era la amante de OJEDA, y sin embargo no era así, yo era el producto de un abuso y maltrato”